آبل تصدر iOS 15.2 مع تقرير خصوصية التطبيقات

بدأ تحديث iOS 15.2 من شركة آبل، الذي يتضمن عددًا كبيرًا من الميزات والإصلاحات، في الوصول إلى أجهزة آيفون بعد فترة تجريبية طويلة.

ويمثل iOS 15.2 التحديث الرئيسي الثاني لنظام التشغيل iOS 15 الذي تم إصداره في شهر سبتمبر 2021. ويأتي iOS 15.2 بعد أكثر من شهر من إطلاق iOS 15.1.

ووفقًا لملاحظات الإصدار، فإن التحديث يشمل على برنامج Digital Legacy، الذي يتيح لك تحديد من يمكنه الوصول إلى بياناتك عند وفاتك.

كما يشمل تقرير خصوصية التطبيق، الذي يظهر الأذونات التي تستخدمها تطبيقاتك والمواقع الإلكترونية التي تتصل بها.

بالإضافة إلى خطة آبل الصوتية فقط بقيمة 4.99 دولارات لخدمة Apple Music، وإصلاح للحالة المربكة إلى حد ما لوضع الماكرو لهواتف آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

ويجلب التحديث أيضًا معه بعض ميزات أمان الاتصال من آبل، التي تعمل إحداها على تعتيم رسائل iMessages المرسلة إلى الأطفال.

وكانت هذه الميزة جزءًا من مجموعة التغييرات المثيرة للجدل من آبل التي تهدف إلى مكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM، والتي تضمنت مسحًا ضوئيًا للصور التي تم تحميلها على آيكلاود، بالإضافة إلى إخطار الآباء تلقائيًا إذا اختار طفلهم عرض الصور التي تم وضع علامة عليها على أنها غير لائقة.

وقامت الشركة منذ ذلك الحين بتأخير ميزة المسح الضوئي لمكتبة الصور وجعلتها تسمح للأطفال باختيار إخطار والديهم.

آبل تصدر التحديث الذي طال انتظاره

يجلب iOS 15.2 أيضًا تغييرات على سفاري وسيري. وتعيد هذه التغييرات توجيه المستخدمين إلى الموارد إذا كانوا يبحثون عن مواضيع متعلقة بـ CSAM.

ويتضمن التحديث أيضًا ميزة سجل الصيانة وقطع الغيار الجديدة، التي يمكن أن توضح لك الأجزاء التي تم استبدالها عبر جهازك وما إذا كانت المهمة قد تمت باستخدام قطع غيار أصلية.

وتقول آبل إن هواتف iPhone XR و iPhone XS والجيل الثاني من iPhone SE يظهر ما إذا تم استبدال البطارية. بينما تظهر تشكيلة آيفون 11 والإصدارات الأحدث أيضًا إذا تم استبدال شاشتك. في حين يكون بإمكان تشكيلة آيفون آيفون 12 وآيفون 13 عرض معلومات حول استبدال الكاميرا أيضًا.

ويظهر سجل الإصلاح ضمن قسم الاسم وإصدار البرنامج. وإذا لم تقم باستبدال البطارية أو الشاشة أو الكاميرا عبر هاتفك، فلن يظهر، وفقًا لوثيقة دعم آبل لهذه الميزة.