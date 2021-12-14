آبل تؤجل إطلاق Universal Control حتى ربيع 2022

تم تأخير ميزة Universal Control من شركة آبل مرة أخرى حتى ربيع 2022، مع تحديث موقع الشركة على الويب للإشارة إلى أن ميزة السحب والإفلات لن تصل حتى وقت ما هذا الربيع.

وتم الإعلان عن Universal Control في الأصل جنبًا إلى جنب مع macOS Monterey و iPadOS 15 في WWDC في شهر يونيو.

وتعد الميزة بربط أجهزة ماك وآيباد، مما يسمح للمستخدمين باستخدام فأرة ولوحة مفاتيح واحدة لكليهما وسحب وإسقاط المحتوى بين الجهازين.

ولكن الميزة لم تصبح حقيقية بعد في أي من macOS أو iPadOS. كما لم تبدأ آبل بتقديم Universal Control للمطورين أو مستخدمي الإصدار التجريبي حتى الآن.

وفي تحديث لصفحات ميزات iPadOS 15 و macOS Monterey، تشير الشركة الآن إلى أن Universal Control قد تكون متاحة هذا الربيع.

وكانت Universal Control غائبة عن جميع إصدارات كل من ‌macOS Monterey‌ و ‌iPadOS 15‌ حتى الآن.

وقامت الشركة سابقًا بتحديث موقعها على الويب في شهر أكتوبر للإشارة إلى أن Universal Control قد تكون متاحة في وقت لاحق هذا الخريف. ولكن مع نهاية الخريف الرسمية بعد أيام قليلة فقط، يبدو أن الشركة لن تصل إلى هذا الجدول الزمني بعد الآن.

يذكر أن Universal Control ليست الميزة الرئيسية الوحيدة التي تأخرت عن الإصدار الأولي لتحديثات برامج آبل لعام 2021. إذ هناك SharePlay، إحدى ميزات البرامج البارزة هذا العام، التي لم تكن متاحة عند إطلاق iOS 15 أو macOS Monterey (وصلت الميزة إلى iOS في 25 أكتوبر). بينما فشلت أيضًا ميزات ثانوية أخرى بالوصول.

وبينما يضطر المستخدمون إلى الانتظار بضعة أشهر أخرى للحصول على Universal Control، فإن بالإمكان استخدام Sidecar + iCloud Drive للحصول على تجربة موحدة لجهاز ماك وآيباد.

تأخير آخر لواحدة من أكثر ميزات آبل الجديدة تشويقًا

على صعيد متصل أصدرت الشركة macOS Monterey 12.1. وهو أول تحديث رئيسي لتحديث ‌macOS Monterey‌ الذي تم إطلاقه في البداية في شهر أكتوبر.

ويمكن تنزيل تحديث ‌‌‌macOS Monterey‌‌ عبر جميع أجهزة ماك المؤهلة باستخدام قسم تحديث البرامج في تفضيلات النظام.

وأصدرت آبل أيضًا تحديث macOS Big Sur 11.6.2 لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون macOS Big Sur. كما أصدرت تحديثًا أمنيًا لأولئك الذين يستخدمون macOS Catalina.

ويضيف ‌macOS Monterey‌ 12.1 ميزة SharePlay. وباستخدام SharePlay، يمكن لمالكي ماك مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الموسيقى ولعب الألعاب مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر فيس تايم.