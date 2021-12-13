هواوي تفقد حصتها في السوق السحابية

خسر عملاقا التكنولوجيا الصينيان هواوي وتينسنت حصة سوق الخدمات السحابية في الربع الثالث وسط منافسة شديدة من شركة علي بابا الرائدة في السوق واللاعبين الأجانب.

وأعطى التحول الرقمي للمؤسسات الصينية دفعة كبيرة لسوق خدمات البنية التحتية السحابية في البلاد، مع نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 43 في المئة سنويًا إلى 7.2 مليارات دولار، وفقًا لشركة تحليل البيانات كاناليس.

ومع ذلك، كان معدل النمو هو الأبطأ منذ الربع الثاني من عام 2019. كما كان أقل بكثير من الوتيرة السريعة لعام 2020 عندما كان الإنفاق على السحابة مدفوعًا بالتحول إلى الإنترنت وسط عمليات إغلاق فيروس كورونا.

واستحوذت الوحدات السحابية لشركات هواوي وعلي بابا وتينسنت وبايدو على 80 في المئة من السوق المحلية في الربع الثالث.

ومع ذلك، انخفضت حصص السوق من هواوي كلاود وتينسنت كلاود، ثاني وثالث أكبر اللاعبين، إلى 17 في المئة و 16.6 في المئة على التوالي، مقارنة بـ 19.3 في المئة و 18.8 في المئة في الربع السابق.

وقادت شركة علي بابا السوق الصينية بحصة 38.3 في المئة، ارتفاعًا من 33.8 في المئة في الربع الثاني. في حين استحوذ اللاعب الرابع بايدو على 8.2 في المئة من السوق مقارنة بـ 7.8 في المئة في الفترة السابقة.

وكانت معدلات النمو السنوية لجميع اللاعبين الرئيسيين الأربعة قوية. مع قيادة بايدو للمجموعة بنسبة نمو بلغت 64.7 في المئة لهذا الربع. وذلك بفضل قاعدة عملائها الأكبر في مختلف القطاعات، فضلاً عن مشاريع الإنترنت الصناعية.

ونما سهم علي بابا بنسبة 33.3 في المئة مدفوعا بقطاعات الإنترنت والخدمات المالية والتجزئة. وشهدت كل من هواوي وتينسنت نموًا سنويًا يقارب 50 في المئة في نفس الفترة.

وتسمح خدمات الحوسبة السحابية للشركات بشراء أو بيع أو تأجير أو توزيع مجموعة من البرامج والموارد الرقمية الأخرى كخدمة عند الطلب عبر الإنترنت، بشكل يشابه الكهرباء من شبكة الطاقة.

هواوي تعاني في مجال الخدمات السحابية

تسارع الطلب على الحوسبة السحابية بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا أنشطة مثل العمل والتسوق والترفيه على الانتقال إلى الإنترنت. كما قدمت الحكومة الصينية مبادرتها “الصين الرقمية” لدفع النمو الاقتصادي.

ويواجه اللاعبون السحابيون المحليون منافسة متزايدة من المنافسين الدوليين الذين يسعون إلى تعزيز وجودهم في السوق الصينية.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تضاعف سعتها السحابية بالتعاون مع الشريك المحلي 21Vianet.

وقالت شركة كاناليس: إن الزيادة الطفيفة في الاهتمام من شركات البيع بالتجزئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تأتي في الغالب من حقيقة أن الصين هي ثاني أكبر سوق في العالم. وينسجم هذا مع مكانتها كواحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم بسبب اقتصادها الرقمي السريع.