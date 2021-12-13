تويوتا تجعلك تدفع لتشغيل سيارتك عن بعد بمفاتيحك

تتقاضى شركة تويوتا رسومًا من السائقين مقابل الراحة في استخدام مفاتيحهم الرئيسية لتشغيل سياراتهم عن بعد.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Drive، تحتاج نماذج سيارات الشركة لعام 2018 أو الأحدث إلى اشتراك حتى يدعم مفتاح التشغيل وظيفة بدء التشغيل عن بعد.

وكما يشير التقرير، يتم منح المشترين خيار الاختيار من بين مجموعة من الخدمات المتصلة عند شراء سيارة تويوتا جديدة، وإحدى تلك الخدمات – تسمى Remote Connect – تشمل على القدرة على بدء تشغيل سيارتك عن بعد باستخدام مفتاح التشغيل.

ويتم تقديم نسخة تجريبية مجانية من Remote Connect للمشترين. ولكن الفترة التجريبية تعتمد على حزمة الصوت المضمنة في السيارة.

وتدعم بعض نماذج سيارات الشركة حزم Audio Plus أو Premium Audio التي يتم تقديم الإصدار التجريبي المجاني بها.

وبعبارة أخرى، ترتبط وظيفة التشغيل عن بعد لسلسلة المفاتيح بحزمة الصوت التي تأتي مع السيارة.

وأكدت الشركة أنه يجب على المستخدمين الدفع مقابل ميزة التشغيل عن بعد عند انتهاء الإصدار التجريبي المجاني.

وبينما تمنح السيارة المزودة بنظام Audio Plus للسائقين رفاهية التشغيل المجاني عن بعد باستخدام مفتاح التشغيل لمدة ثلاث سنوات، فإن السيارة المتضمنة Premium Audio توفر التشغيل عن بعد مجانًا لمدة 10 سنوات.

ويتعين على السائقين بعد ذلك دفع 8 دولارات شهريًا أو 80 دولار في السنة مقابل خدمة Remote Connect الكاملة، التي تتضمن ميزة التشغيل عن بعد لسلسلة المفاتيح.

وفي صفحة Remote Connect من تويوتا، ليس من الواضح ما إذا كانت وظيفة التشغيل عن بعد لسلسلة المفاتيح متضمنة في الخطة.

وتقول الصفحة إن خدمة Remote Connect تتيح للسائقين استخدام ساعتهم الذكية أو أجهزتهم المنزلية الذكية أو هواتفهم الذكية لتشغيل سياراتهم. ولكن لا يوجد أي ذكر لاستخدام مفتاح التشغيل في عمليات التشغيل عن بعد.

وكما يشير The Drive، يبدو أن بعض المستخدمين كانوا على دراية بهذا الأمر منذ سنوات. وفي موضوع يعود تاريخه إلى عام 2019 في منتدى Toyota Nation، يناقش المستخدمون وظيفة التشغيل عن بعد في سلسلة المفاتيح.

تستمر وظيفة تويوتا ما دامت النسخة التجريبية المجانية

يزعم بعض المستخدمين أن مفتاح التشغيل الخاص بهم لا يزال قادرًا على تشغيل سيارتهم عن بعد. ولكن معظم المستخدمين في هذا الموضوع يمتلكون سيارة تويوتا 2018 أو أحدث. ويعني ذلك أنه ربما لا يزالون مشمولين بالإصدار التجريبي المجاني.

وعادةً ما تقتصر الميزات المحمية بنظام الاشتراك المدفوع مثل هذه على ماركات السيارات الفاخرة. وفي عام 2018، جعلت بي إم دبليو السائقين يدفعون اشتراكًا سنويًا في Apple Car Play – بالإضافة إلى 300 دولار التي تفرضها لتثبيت الميزة في المقام الأول.

وتراجعت شركة تصنيع السيارات الألمانية في وقت لاحق عن قرارها بعد عامين تقريبًا. ومع ذلك، لا تزال بي إم دبليو تسمح لك بالدفع مقابل فتح ميزات جديدة في سيارتك.

وتمتلك سيارة بورش تايكان الكهربائية بالكامل نظامًا مشابهًا، يطلق عليه اسم الوظائف عند الطلب. ويتيح للسائقين شراء ميزات اختيارية جديدة للسيارة، مثل Active Lane Keeping أو Dynamic Light System Plus.

وفي الوقت نفسه، تفرض كاديلاك رسومًا على المستخدمين بقيمة 25 دولار شهريًا بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية لوضع القيادة دون استخدام اليدين، Super Cruise، الذي تم إيقافه مؤقتًا منذ ذلك الحين في إسكاليد الأحدث بسبب نقص الرقاقات.