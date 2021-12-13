MGM تتيح تجربة الوظائف في الواقع الافتراضي

تسمح شركة الضيافة MGM Resorts International للمتقدمين بتجربة الوظائف ضمن الفنادق في الواقع الافتراضي قبل توقيع عقد العمل على أمل تقليل تناقص الموظفين، حسبما أفاد موقع Business Insider.

ويمثل هذا جزء من جهد جديد لتقليل تناقص الموظفين خلال موجة الاستقالة التي تسببت في نقص العمالة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى خلال جائحة فيروس كورونا.

وتستخدم مجموعة المنتجعات نظارة رأس من شركة واقع افتراضي تسمى Strivr المتخصصة في التدريب الافتراضي للصحة والسلامة في الصناعة وخدمة العملاء والمزيد.

وتكمن الفكرة في السماح للموظفين بتجربة أنشطة وظيفية نموذجية حتى يعرفوا ما يمكن توقعه. وقالت لورا لي، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية في MGM Resorts International: قد يكون من الصعب جدًا أن تشرح شفهيًا أنواع المواقف.

وعلى النقيض من ذلك، فإن استخدام الواقع الافتراضي يتيح للمتقدمين وضع نظارة رأس وتجربة الوظيفة فعليًا.

وتخطط MGM Resorts International لاستخدام نظارة الرأس في مكاتبها بدءًا من شهر يناير.

وتكمن الفكرة في السماح لموظفي خدمة العملاء المحتملين بتجربة الجوانب الرئيسية للوظيفة، الإيجابية والسلبية.

على سبيل المثال، تشمل وحدة MGM Resorts International للواقع الافتراضي التفاعلات مع الضيوف الصعبين.

واشتكى بعض موظفي الضيافة من أن العملاء أصبحوا أكثر وقاحة أثناء الوباء. ولإعداد المنضمين المحتملين لمثل هذه السيناريوهات، قالت لي إن وحدة VR الخاصة بالشركة تتضمن تفاعلات صعبة مع الضيف.

ويمكن للتفاعلات السلبية أن تثبط عزيمة بعض المرشحين. ولكن MGM Resorts International تتوقع أنها تسمح أيضًا باتخاذ قرارات توظيف أفضل.

وقالت لي: أدى استخدام التكنولوجيا إلى حل بعض التغيرات التي شهدناها. وذلك عندما وافق الأشخاص على الوظائف ومن ثم أدركوا أنها لم تكن كما اعتقدوا.

وتخطط MGM Resorts International لاستخدام التكنولوجيا في فندقها ومنتجعها المقترح بقيمة 9.1 مليارات دولار في أوساكا باليابان.

تجربة الوظائف باستخدام الواقع الافتراضي

قد لا يكون الموظفون المحتملون على دراية بالوظائف النموذجية. على هذا النحو، يمكن تقديم خيار الواقع الافتراضي للمرشحين لإظهار وظائف موجهة للعملاء مثل تسجيل الوصول.

وقد لا يكون الواقع الافتراضي هو الهدف الذي يتوقعه الجميع في مجال المستهلك. ولكن يبدو أنه ينال إعجاب المؤسسات، خاصة للتدريب.

وتستخدم MGM Resorts International أيضًا تقنية Strivr للتدريب على تفاعل العملاء مع الموظفين الجدد.

ويسمح ذلك للموظفين بإمكانية ارتكاب خطأ دون وجود عواقب أثناء التعلم. وقالت لي في ندوة عبر الإنترنت: تمنح تقنية VR الموظفين الفرصة للتفكير وتصحيح أنفسهم دون الشعور بالتوتر أو القلق من أنهم فعلوا شيئًا خطأ.