إنستاجرام تتيح لك الرد على التعليقات باستخدام Reels

طرحت منصة إنستاجرام ميزة Reels Visual Replies الجديدة التي تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات على المنشورات باستخدام Reels.

وعندما يختار المستخدمون الآن الرد على تعليق، فإنهم يرون خيارًا جديدًا يسمح لهم بتحديد زر Reels لإنشاء رد على الفيديو.

وتلاحظ عملاقة التواصل الاجتماعي أن الرد على الفيديو يظهر على شكل ملصق.

وقالت المنصة في تغريدة للإعلان عن الميزة الجديدة: نحن نحب المجتمعات التي أنشأها المبدعون عبر إنستاجرام. نتيجة لذلك نحن متحمسون لإطلاق Reels Visual Replies، وهي ميزة جديدة للتفاعل مع جمهورك.

وتعمل أحدث ميزة على دمج Reels بشكل أكبر في المنصة. وتجدر الإشارة إلى أن الميزة الجديدة تشبه ميزة ردود فيديو تيك توك، التي تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات على المحتوى الخاص بهم من خلال الردود الفيديوية.

وأطلقت تيك توك الميزة في العام الماضي لمنح المستخدمين طريقة لتقديم المزيد من السياق حول مقاطع الفيديو الخاصة بهم والإجابة على الأسئلة. ونظرًا لشعبية الميزة، فليس من المستغرب أن تطلق إنستاجرام ميزة مماثلة تستنسخها.

ويأتي إطلاق Reels Visual Replies في الوقت الذي تطرح فيه المنصة العديد من الميزات الجديدة. وقدمت في الآونة الأخيرة ميزة Playback الجديدة في نهاية العام.

وتستفيد هذه الميزة من أرشيف القصص، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص واختيار ما يصل إلى 10 قصص لمشاركتها مع المتابعين.

ولكي تكون مؤهلاً لاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى نشر أكثر من ثلاث قصص هذا العام أو تشغيل أرشيف القصص.

إنستاجرام تطرح ميزة Reels Visual Replies

تقترح المنصة لك منشورات Playback. ولكن لديك أيضًا خيار اختيار ما تريد مشاركته. وتتاح الميزة الجديدة حاليًا للمستخدمين لعدة أسابيع.

كما طرحت إنستاجرام أيضًا ميزة Rage Shake الجديدة التي تتيح للمستخدمين هز هواتفهم للإبلاغ عن مشكلة في التطبيق.

وبمجرد اهتزاز التطبيق للإبلاغ، يمكنك شرح ما حدث مع التطبيق والإبلاغ عن المشكلة. وقدمت عملاقة التواصل الاجتماعي أيضًا القدرة على حذف عناصر فردية من منشور Instagram carousel يحتوي على ثلاث صور أو مقاطع فيديو على الأقل.

ويمكن أن تدمج منشورات Instagram carousel ضمن الخلاصة ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو في منشور واحد. وباستخدام هذا التحديث، يمكنك حذف العناصر من مكتبة Instagram carousel.

وتختبر الشركة أيضًا ميزة جديدة تسمى Take a Break، التي تتيح للمستخدمين تذكير أنفسهم بأخذ استراحة بعد 10 أو 20 أو 30 دقيقة.

وهناك أيضًا ملصق Add Yours الجديد الذي ينشئ سلاسل رسائل عامة في القصص. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الرد على قصص المستخدمين الآخرين بقصصهم الخاصة بعد مطالبة أو موضوع معين.