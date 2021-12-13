أهم الألعاب الجديدة في مؤتمر The Games Awards

يعتبر حدث The Games Awards أحد أهم أحداث الألعاب في نهاية العام، حيث يتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الألعاب فيه. بالإضافة إلى توزيع جوائز لأهم الألعاب التي صدرت في العام.

وقد حمل مؤتمر هذا العام على مجموعة كبيرة من الإعلانات المميزة لعناوين جديدة تصدر في الأعوام القادمة لمختلف منصات الألعاب.

لعبة Senna’s Saga: Hellblade II

أحدث الجزء الأول من Hellblade عندما صدر منذ عدة أعوام ضجة كبيرة، وأصبحت اللعبة أحد أفضل العناوين التي صدرت وقتها.

كما جذب الجزء الأول الأعين إلى أستوديو Ninja therory مما دفع مايكروسوفت للاستحواذ على الاستوديو وجعل ألعابه حصرية لهم.

وقد أعلنت مايكروسوفت سابقًا عن الجزء الجديد مع الجيل الجديد من منصات إكس بوكس، وقد حصلنا هذا العام على عرض لأسلوب اللعب يظهر جمال اللعبة وقدرات الاستوديو.

ويظهر العرض بطلة اللعبة وهي تعمل مع مجموعة من المحاربين في محاولة لهزيمة وحش أسطوري يقف أمامها.

وتصدر اللعبة لجميع منصات مايكروسوفت من الجيل الجديد بالإضافة إلى أجهزة ويندوز، كما تتوافر اللعبة فور صدورها في خدمة Game Pass.

لعبة Star Wars Eclipse

يحصل عالم Star Wars على لعبة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حصلت عليه اللعبة السابقة، وتأتي هذه اللعبة من تطوير استوديو Quantic Dream.

وتتبع اللعبة قصة مجموعة من المحاربين في عصر المملكة العليا في عالم Star Wars، ولكن لم نحصل على موعد للإصدار أو المنصات التي تصدر عليها.

لعبة Alan Wake 2

تعتبر لعبة Alan wake إحدى أفضل الألعاب التي صدرت لمنصة إكس بوكس حصريًا في الماضي، ولكن يصدر الجزء الثاني منها لجميع منصات الجيل الجديد.

وتصدر اللعبة في عام 2023 عبر متجر Epic للألعاب على الحاسب الشخصي ومنصات إكس بوكس وبلاي ستيشن.

لعبة Wonder Woman

تأتي هذه اللعبة من استوديو Monolith المميز الذي طور سلسلة Shadow Of Mordor المميزة. ولكن لم يعلن الاستوديو عن موعد محدد لصدور اللعبة أو المنصات التي تصدر لها.

كما لم نرى أي عرض متعلق بأسلوب اللعب أو تفاصيل القصة، ولكن يبدو أنها تدور حول خطر يهدد الأرض وعلى البطلة جمع فرقة العدالة.

لعبة Sonic Frontiers

ظهرت الكثير من الشائعات حول هذه اللعبة حتى رأينا أول عرض لها في مؤتمر The Games Awards. وتصدر هذه اللعبة في نهاية 2022 لجميع منصات الألعاب والحاسب الشخصي.

وتدور اللعبة في عالم مفتوح من بطولة Sonic وأصدقائه في محاولة لمواجهة المخاطر المعتادة لعالمهم.

لعبة Suicide Squad: Kill the Justice League

ظهرت الإعلانات عن هذه اللعبة من فترة، وكانت جميع هذه الإعلانات تظهر القصة وعالمها دون الخوض في تفاصيل أسلوب اللعب.

ولكن حصلنا على أول عرض لأسلوب اللعب في مؤتمر The Games Awards، حيث ظهر أسلوب اللعب لمختلف الشخصيات في الفرقة الانتحارية.

وتدور اللعبة حول فرقة العدالة وكيف أصيبت بفايروس يسيطر عليها ويجعلها تقوم بأعمال شريرة، ويجب عليك أن تهزمهم.

لعبة Elden Ring

تعتبر لعبة Elden Ring إحدى أهم عناوين العام القادم المنتظرة بشدة للكثيرين من المستخدمين. وتأتي اللعبة من استوديو From Software المميز الذي أطلق ألعاب Dark Souls سابقًا.

وتصدر اللعبة لجميع منصات الجيل الحالي بالإضافة إلى الحاسب الشخصي في 25 فبراير القادم.

ألعاب أندرويد عبر أجهزة ويندوز

يعتبر هذا الإعلان أحد الإعلانات المفاجئة لمؤتمر Games Awards هذا العام. ويأتي هذا الإعلان من جوجل مباشرةً.

ويعني ذلك أنك تستطيع الوصول إلى جميع ألعاب أندرويد المختلفة عبر أجهزة ويندوز 11 عبر تطبيق خاص يتم تثبيته في النظام.

ولا يوجد موعد محدد لوصول التطبيق لأجهزة ويندوز، ولكن من المتوقع أن يصدر العام القادم لجميع أجهزة ويندوز 11.