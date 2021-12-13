أدوبي تطلق تطبيق جديد يبسط أدواتها التحريرية

أطلقت شركة أدوبي Creative Cloud Express، وهو تطبيق جديد للهاتف المحمول والويب يقدم بعضًا من أفضل الميزات لأدوات Creative Cloud Suite و Acrobat PDF في تطبيق واحد لمساعدة المستخدمين على إنشاء أي شيء بسرعة من منشورات الوسائط الاجتماعية إلى الملصقات الترويجية ومقاطع الفيديو.

وتعلم أدوبي أن هناك جمهورًا كبيرًا من الأشخاص الهواة المهتمين بتقنياتها مقارنة بالمحترفين. نتيجة لذلك فإنها تطلق التطبيق الجديد الذي يحاول فتح بعض أدواتها الأكثر فاعلية للهواة.

ويقدم التطبيق إصدارات أساسية من أدوات تحرير الصور والفيديو. ويتيح ذلك للمستخدمين العمل مع الطبقات وتأثيرات الذكاء الاصطناعي ومكتبة الخطوط الضخمة. وكل ذلك بواجهة مبسطة من المفترض أن تجعل الميزات أسهل في الاستخدام.

وقالت الشركة: يحتاج الكثير من الأشخاص إلى شيء بسيط ويمكن الوصول إليه بشكل أكبر. ويتزايد اهتمام هؤلاء العملاء بالمحتوى وهم أكثر تركيزًا على النتائج من العملية. وتم تصميم Creative Cloud Express بحيث لا يضطر المستخدمون الجدد إلى تعلم كيفية التعامل مع أدواتنا الأكثر قدرة مثل فوتوشوب ويمكنهم صنع شيء يبدو جيدًا بسرعة.

ويبدو أن التطبيق مصمم لمديري الشبكات الاجتماعية وأصحاب الأعمال الصغيرة وأي شخص آخر لديه شيء يروج له ولكنه ليس محترفًا في تصميم الرسوم.

وعند بدء تشغيله، تتمكن من الاختيار من بين القوالب المصممة مسبقًا والمصممة لأغراض مختلفة: نشرة إعلانية أو منشور فيسبوك أو قصة إنستاجرام أو صورة يوتيوب مصغرة أو قائمة مطعم أو غلاف كتاب، وما إلى ذلك. وبمجرد اختيار نموذج، تتمكن من ضبط جميع الميزات بداخله.

أدوبي تطلق Creative Cloud Express

في فيديو توضيحي قصير، أوضحت الشركة كيف يمكنك ضبط النص واستيراد أصول جديدة من مكتبة Adobe Stock وإضافة الرسوم المتحركة.

وتزيل إحدى الميزات الذكية الخلفية تلقائيًا من صورة Adobe Stock، مما يسمح للصورة بالتركيز على موضوعها فقط.

ويعتبر التطبيق مجاني. ولكن الميزات الإضافية – مثل الوصول إلى صور Adobe Stock – متاحة مقابل اشتراك شهري قدره 9.99 دولارات شهريًا (يتم تضمينها أيضًا للمشتركين الحاليين في العديد من خطط Creative Cloud). ويتاح التطبيق عبر iOS وأندرويد والويب.

وتكمن الفكرة العامة وراء Creative Cloud Express في منح غير المحترفين الأدوات التي يحتاجونها لتحقيق رؤيتهم في الحياة.

وشهدت الشركة نموًا كبيرًا من المستخدمين غير المحترفين في السنوات الأخيرة. ويعتقد الكثير من هؤلاء المستخدمين أنهم يريدون الدقة والتحكم في تطبيق Creative Cloud الكامل. ولكن الحقيقة هي أن ما يريدونه غالبًا هو طريقة سريعة وسهلة لإنجاز نفس المهام.

علاوة على ذلك ترى الشركة هذا الإطلاق كخطوة نحو إنشاء إصدارات يمكن الوصول إليها من جميع أدواتها الأكثر فاعلية.

وقال سكوت بيلسكي، مدير المنتج ونائب الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي: لكل شخص قصة يرويها. ومهمتنا هي تمكين الجميع من التعبير عن أفكارهم.

وأضاف: نتيجة لذلك يسعدنا في هذا الوقت الفريد، حيث يبني ملايين الأشخاص علامة تجارية شخصية ومهنية، إطلاق Creative Cloud Express كأداة بسيطة قائمة على القوالب توحد عملية الإنشاء والتعاون والمشاركة حتى يتمكن أي شخص من الإنشاء بسهولة.