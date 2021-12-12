ميتا تقدم دعمًا للدردشة المباشرة للعملاء

أعلنت شركة ميتا عن اختبار صغير لدعم الدردشة المباشرة لصناع المحتوى الناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الذين ليس لديهم مدير علاقات معين.

وبالرغم من المشاركة في حرب المنصات من خلال الحوافز المالية المتصاعدة لجذب المبدعين. ولكن أحد المجالات التي قال النقاد إن ميتا تفتقر إليها هو القدرة على توفير الدعم الأساسي لهؤلاء النجوم عبر الإنترنت.

وتفتقر الشركة إلى ذلك من خلال أدوات الإشراف على المجتمع وإدارة الصفحة أو التأكد من وجود شخص ما للوصول إليه إذا تم حظره من حسابه فجأة، وكانت هذه مشكلة مستمرة.

ويمكن الآن لنجوم الإنترنت الحصول على استجابة سريعة إذا كانت لديهم أسئلة حول العائد، أو، على سبيل المثال، كيفية استخدام ميزة جديدة لـ Instagram Reels.

وهناك عنصر آخر أكثر أهمية وهو الأشخاص الذين تم حظرهم من حساباتهم لسبب أو لآخر. وقام تقرير صادر عن BuzzFeed في شهر أغسطس بتفصيل الاقتصاد السري للأشخاص الذين يزعمون أن لديهم وصولاً داخليًا إلى ميتا ويتقاضون أموالًا للمساعدة في استعادة الحساب.

وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كعمل تجاري، فقد يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى الدفع، خاصةً عندما لا تستجيب طرق دعم العملاء العادية.

وتقول الشركة إنها تختبر الآن مساعدة الدردشة المباشرة لبعض المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم. بما في ذلك صناع المحتوى، الذين تم حظر دخولهم إلى حساباتهم.

وتوضح الشركة أنها المرة الأولى التي تقدم فيها دعمًا مباشرًا للمشكلة. وتركز ميتا على الأشخاص الذين لا يمكنهم تسجيل الدخول إما بسبب نشاط غير عادي أو لأنهم قد انتهكوا معايير المجتمع الخاصة بها.

ميتا تقدم دعم عملاء أفضل للجميع

تشمل التغييرات الأخرى التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع تعديلًا أفضل للتعليقات مع حظر الكلمات الرئيسية. ومساعدة الإشراف التي يمكنها إخفاء التعليقات تلقائيًا مع الروابط أو الصور. والقدرة على حظر مستخدم إلى جانب أي حسابات جديدة يحاولون إجراؤها لاحقًا. مع مكان مخصص لعرض التعليقات المخفية.

وإذا كنت تحاول البث المباشر وإنشاء قاعدة جماهيرية، فإن بإمكانك الآن القيام بذلك مع المزيد من الأشخاص. وأضافت الشركة القدرة على البث المشترك مع ما يصل إلى ثلاثة ضيوف إضافيين.

كما يمكنك أيضًا مشاركة عمليات البث المباشر هذه على هيئة قصص عبر فيسبوك تظهر في أعلى خلاصات متابعيك. بالإضافة إلى الشارات والامتيازات التي تسهل على المضيف معرفة وقت مشاهدة المعجبين بشكل خاص.

ويمكن لمضيفي الفيديو أيضًا إضافة روابط مميزة يمكن للمشاهدين النقر عليها دون مغادرة الفيديو. إلى جانب استطلاعات الرأي التي تعمل عبر الهاتف المحمول.