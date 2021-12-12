ليدجر تطلق بطاقة خصم العملات المشفرة

أصبحت ليدجر Ledger أحدث شركة تشفير تعمل على بطاقة خصم تتصل مباشرة بمحفظة العملات المشفرة.

وكشفت الشركة في مؤتمر Ledger Op3n عن خططها لإطلاق بطاقة الخصم الخاصة بها والتي تسمى بطاقة كريبتو لايف.

وبينما تشتهر الشركة بالمحافظ العتادية للعملات المشفرة، تعمل الشركة على الجزء البرمجي المسمى Ledger Live.

ومن تطبيق Ledger Live عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة، يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال أصول التشفير.

كما يمكنهم أيضًا شراء وبيع أصول التشفير من خلال عمليات تكامل مع شركات خارجية.

ويدعم Ledger Live أيضًا التخزين المؤقت والمقايضة من خلال شركاء مختلفين، مثل Changelly و Wyre و ParaSwap و 1inch. ويظل كل شيء مدمجًا مع المحفظة العتادية لتأكيدات المعاملات.

وتم تصميم بطاقة الخصم ليدجر مع Baanx. وتتوفر في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2022.

ويتمكن الأشخاص المقيمون في الولايات المتحدة من الحصول على البطاقة في الربع الثاني من عام 2022.

وبعد استلام بطاقتك، تتمكن من تعبئتها من تطبيق Ledger Live باستخدام BTC أو ETH أو USDT أو EURT أو USDC أو XRP أو BXX أو BCH أو LTC.

وعند استخدام بطاقتك لإجراء معاملة، يتم تحويل العملات المشفرة على الفور إلى المبلغ الورقي في وقت الشراء.

ويتمكن حاملو البطاقات أيضًا من استلام الرواتب في حساب البطاقة مباشرةً. ويكونون قادرين على تحويل نسبة مئوية من الرواتب إلى BTC و ETH في كل مرة يتقاضون فيها أموالًا.

تتيح خط ائتمان باستخدام العملات المشفرة كضمان

كما يتمكن مستخدمو ليدجر الذين يرغبون في الاحتفاظ بمعظم أموالهم في الأصول المشفرة من فتح خط ائتمان للحصول على نقود عبر البطاقة. ولكن يجب عليك إيداع مبلغ معين من العملة المشفرة كضمان.

وعادةً ما تكون بروتوكولات إقراض التمويل اللامركزي مبالغ فيها من حيث الضمانات. ويعني ذلك أنه يتعين على المستخدمين اقتراض مبلغ أقل مما لديهم في المحفظة المشفرة. نتيجة لذلك يكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية عمل ميزة ائتمان ليدجر عند وصولها.

وتتنافس ليدجر مع بطاقات الخصم من Coinbase و Bitpanda و Binance و Crypto.com وما إلى ذلك. ولكن إذا كنت تستخدم منتجات ليدجر، فإن امتلاك بطاقة تتكامل جيدًا مع نظام ليدجر البيئي قد يكون مهمًا بشكل خاص عند اختيار بطاقة الخصم.