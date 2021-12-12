سامسونج تطور ساعة ذكية قابلة للف مزودة بكاميرا

قدمت شركة سامسونج في 2 يونيو 2021 إلى المكتب العالمي للملكية الفكرية طلبًا لبراءة اختراع يصور ساعة جالاكسي مع جزأين للعرض يمكن توسيعهما حسب الرغبة. وتحتوي الساعة الذكية أيضًا على كاميرا لتسجيل الصور والفيديو.

ويبدو مفهوم الساعة وكأنه ساعة ذات وجه دائري متوسط. ولكن الضغط على التاج يسمح لك بتمديد الشاشة إلى شكل بيضاوي على شكل حبوب أكبر بنسبة 40 في المائة.

وبالرغم من وجود محاولات للساعات الذكية الملتفة. ولكن فئة الأداة نفسها لم تشهد الكثير من ابتكارات التصميم منذ فترة طويلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان هناك حديث عن Apple Watch ذات الحواف المسطحة. ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن نشهد تغييرًا جذريًا في أي وقت قريب، يبدو أن شركات التكنولوجيا كانت تجرب فكرة مشاهدة مقاطع الفيديو والتقاط الصور من المعصم.

ويبدو مفهوم الساعة وكأنه ساعة ذات وجه دائري. ولكن الضغط على التاج يسمح لك بتمديد الشاشة إلى شكل أكبر بنسبة 40 في المئة.

وبالإضافة إلى الطرق الجديدة لعرض المعلومات، يبدو أن سامسونج تعتقد أيضًا أن الشاشة الأكبر قد تجذب الناس لمشاهدة مقاطع الفيديو من المعصم.

ويصور أحد الرسوم مستخدمًا محتملاً يشاهد ما يبدو أنه Marvel’s Thor عبر الساعة. وبالنسبة للكاميرا، تظهر المخططات تصميمًا حيث توجد في منتصف الساعة وهي مخصصة لالتقاط الصور أو الفيديو.

وليس من غير المألوف أن تحاول سامسونج توسيع تقنية الشاشة القابلة للطي لتشمل الأجهزة القابلة للارتداء. وجربت الشركة من قبل الكاميرات في الأجهزة القابلة للارتداء القائمة على المعصم.

ويزعم أيضًا أن شركة ميتا تطور ساعة ذكية تحتوي على كاميرتين. وبالرغم من عدم وجود كاميرا في ساعة آبل، فإن هناك كاميرا المعصم Wristcam، وهي عبارة عن حزام من جهة خارجية بقيمة 299 دولار مع كاميرا مدمجة يمكن استخدامها أيضًا لمحادثات الفيديو القصيرة.

مساحة شاشة ساعة سامسونج قابلة للزيادة حسب الرغبة

بالنسبة للكثيرين، فإن أحد أكبر عيوب الساعة الذكية أنها جهاز مصاحب. وبالرغم من أنه يمكنها فعل الكثير بمفردها. ولكن لا تزال محدودة دون هاتفك الذكي.

ويعد الرد على النصوص مملاً بغض النظر عن حجم الشاشة أو مدى دقة مساعد الصوت. كما أن عمر البطارية الضعيف يعني أيضًا أن إجراء مكالمات طويلة ليس خيارًا متاحًا.

وتتحسن القدرة المستقلة مع الوقت، وتتميز النماذج الأكثر تقدمًا بتقنية LTE ومدفوعات دون تلامس. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، لا يمكن للساعات الذكية أن تحل محل هاتفك بأي صفة حتى الآن.