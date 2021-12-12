تيسلا لديها مشكلة بشأن زجاج Cybertruck الأمامي

تم نشر لقطات فيديو جديدة بطائرة مسيرة لنموذج أولي من Cybertruck من شركة تيسلا يتم اختبارها على مسار الشركة في فريمونت بولاية كاليفورنيا، مما دفع إيلون ماسك إلى التحدث عن ممسحة الزجاج الأمامي الضخمة للمركبة.

وكان الزجاج الأمامي المسطح الضخم لشاحنة Cybertruck، الذي يندمج بسلاسة في غطاء المحرك، أحد أكثر الميزات المميزة للشاحنة الكهربائية عندما تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2019.

ولكن يبدو أن الحفاظ على الزجاج الأمامي النظيف كان شيئًا لم يفكر فيه فريق تصميم تيسلا. ويتضح ذلك من افتقار النموذج الأولي الأصلي إلى ممسحة الزجاج الأمامي العاملة.

وبعد أن اقتربت الشاحنة الآن من مرحلة الإنتاج، بدأت تظهر التنازلات التي يتعين على تيسلا تقديمها من أجل استيعاب تصميم Cybertruck المستقطب. والحاجة إلى ممسحة زجاج أمامي ضخمة للغاية هي واحدة منها.

ويعبر إيلون ماسك، بطريقته الخاصة، عن استيائه من تلك التنازلات. وكتب ماسك عبر تويتر ردًا على التعليقات حول الحجم الهائل للممسحة: الماسحة هي أكثر ما يزعجني. لا يوجد حل سهل. الممسحة التي تخزن في صندوق السيارة الأمامي قد تكون فكرة مثالية لكنها معقدة.

ومن المفترض أن تستخدم Cybertruck، التي لم تتم جدولتها لبدء الشحن حتى عام 2022، زجاج مدرع، الذي فشل خلال العرض التوضيحي عندما حطم المصمم الرئيسي للشركة، فرانز فون هولزهاوزن، نوافذ السيارة على خشبة المسرح باستخدام كرة معدنية.

تيسلا تطور ممسحة كهرومغناطيسية جديدة

تطور الشركة أيضًا ممسحة كهرومغناطيسية بتصميم جديد مستقبلي تخطط للكشف عنها باستخدام Cybertruck.

وتهدف هذه الممسحة الجديدة إلى إيجاد توازن أفضل بين إخفائها في حالة عدم الاستخدام، الذي أصبح معيارًا جديدًا في السيارات الفاخرة، ووجودها عند الحاجة إلى استخدامها.

ويستخدم التصميم الجديد شفرة واحدة تتوافق مع الزجاج الأمامي وتتحرك على طول نظام كهرومغناطيسي تحت غطاء المحرك.



وأشار ماسك أيضًا إلى أنه يشترط تضمين مرايا الرؤية الجانبية بموجب القانون. ولكن يسمح للمالكين بتعديل السيارات. سواء كان ذلك يعني استبدال مرايا الرؤية الجانبية بكاميرات مثبتة، كما هو موضح في بعض السيارات المفاهيمية، أو إزالتها تمامًا.

وتميزت Cybertruck التي رصدت ضمن حلبة اختبار تيسلا أيضًا ببعض التعديلات البارزة الأخرى بالمقارنة مع النموذج الأولي الأصلي، بما في ذلك واجهة أمامية أكثر استدارة وأقل زوايا ومجموعة جديدة من المصابيح الأمامية أسفل شريط الضوء المواجه للأمام.

ووعد ماسك بتقديم تحديث حول خارطة طريق منتجات الشركة خلال شهر يناير القادم.