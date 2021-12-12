تيسلا لديها مجموعة من التغييرات الجديدة لسياراتها

تم تسريب مجموعة من الميزات والتغييرات الجديدة القادمة لنماذج شركة تيسلا Model 3 و Model Y من خلال برنامج اختبار في أوروبا.

وتفاخرت تيسلا لسنوات بأنها لا تصنع سيارات جديدة كل عام مثل معظم شركات صناعة السيارات الأخرى. بل تنفذ التغييرات والتحسينات عندما تكون تلك التغييرات والتحسينات جاهزة لمرحلة الإنتاج.

ومع ذلك، فقد عرف عن الشركة في السنوات الأخيرة أنها جمعت الكثير من تلك التغييرات لمركبة العام الجديد. وعلى سبيل المثال، أجرت الشركة في العام الماضي ترقيات كبيرة لنموذج Model 3 لعام 2021 الجديد.

ويبدو أن الشركة تستعد الآن للقيام بنفس الشيء لعام 2022 لكل من Model 3 و Model Y. وقدمت الشركة إصدارات جديدة من Model 3 و Model Y للاختبار للسلطات الأوروبية.

وتم تسريب المستندات في منتدى تيسلا الأوروبي الناطق بالألمانية. وتتميز الكثير من التغييرات باختلافات صغيرة أو الإصدارات الجديدة القادمة من Model Y التي يتم إنتاجها في مصنع الشركة في برلين، الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، هناك بعض التغييرات الأكثر أهمية والمفاجئة. على سبيل المثال، يبدو أن الشركة تنقل بطارية 12 فولت لسيارة Model 3 و Model Y إلى بطارية ليثيوم أيون.

وفعلت الشركة هذا الشيء مع Model S و Model X. ولكن من الجيد أن يحدث أيضًا للفئة الأدنى من تشكيلة الشركة.

وهناك محرك جديد عالي الأداء قادم إلى Model 3 Performance. وتبني الشركة الآن نموذج Model Y Performance الجديد في الصين باستخدام شريحة AMD Ryzen جديدة لوحدة MCU، مما أدى إلى تحديث الأداء.

وفي حين أنه ليس واضحًا بنسبة 100 في المئة، يبدو أن الشريحة قد تشق طريقها إلى Model 3 أيضًا.

تيسلا تجلب Superhorn إلى Model 3 و Model Y

مع إصدار 2021 من Model 3، جعلت الشركة السيارة أكثر هدوءًا مع الزجاج العازل للصوت المزدوج. ويحصل إصدار 2022 أيضًا على نفس الزجاج للنافذة الخلفية، مما يؤدي إلى زيادة تحسين الأداء الصوتي.

وهناك أيضًا ما يسمى Superhorn الذي يجمع بين البوق والمنبه والسماعة الخارجية. وسمحت الشركة في العام الماضي للعملاء بتشغيل الأصوات أو الموسيقى المسجلة مسبقًا خارج السيارة من خلال مكبر الصوت الخارجي لتحذير المشاة غير المنتبهين القريبين.

وجاء ذلك للامتثال للتشريعات التي تتطلب من السيارات الكهربائية أن تكون مجهزة بنظام تحذير للمشاة. ويبدو الآن أن هذه الميزة قد يتم دمجها في Superhorn.

وقد يؤدي ذلك إلى تثبيط التعديلات غير الآمنة. ويفضل بعض مالكي المركبات الكهربائية الصمت أثناء الحركة. نتيجة لذلك قاموا بفصل مكبرات صوت تحذير المشاة. ولكن مع Superhorn، فإن فصله قد يعني تعطيل البوق أيضًا.