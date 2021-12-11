حاسوب Framework هو مستقبل الحواسيب المحمولة

تختلف الحواسيب المحمولة عن الحواسيب المكتبية في صعوبة إصلاحها واستبدال القطع التالفة فيها.

وتأتي الحواسيب المحمولة مغلقة من الشركة المصنعة لها بطريقة قد تجعل من الصعب إصلاحها حتى للمحترفين والمتخصصين. حيث يجب أن تتم هذه الإصلاحات في الشركة المصنعة لها.

وقد ترتفع تكلفة إصلاح الحواسيب المحمولة حتى يصبح من الأفضل استبدالها بحاسوب محمول جديد.

ودفع ذلك الكثير من الشركات الحقوقية لبدأ حركة ” حق الإصلاح”، وتهدف هذه الحركة لجعل إصلاح الحواسيب المحمولة أسهل قليلًا ومن الممكن تنفيذه في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة المصنعة للحاسوب مباشرًة، بالإضافة إلى تقليل النفايات الإلكترونية التي تنتج عن استبدال الحواسيب التالفة بحواسيب جديدة تمامًا.

ويأتي حاسوب FrameWork المحمول ليمثل مستقبل الحواسيب المحمولة وإمكانية إصلاحها بسهولة ويسر.

وتهدف الشركة لجعل إصلاح هذا الحاسوب سهلًا عبر قطع يمكن الوصول إليها واستبدالها بسهولة. بالإضافة إلى بطاقات توسعة تحتوي على مجموعة متنوعة من المنافذ التي يمكنك تركيبها في حاسوبك دون الحاجة لفتح غطاءه السفلي.

مواصفات حاسوب Farmework المحمول

يمكنك أن تحصل على حاسوب Framework في ثلاثة نماذج مختلفة يبدأ سعرها من 1000 دولار تقريبًا وحتى 2000 دولار.

كما يمكنك الحصول على الحصول نموذج DIY، ويأتي فيه الحاسوب مفككًا بالكامل ويجب عليك أن تجمعه بنفسك.

ولكن بشكل عام تأتي مواصفات الحاسوب بالشكل التالي:

شاشة بحجم 13.5 بوصة مع دقة عرض 2256×1504 بيكسل ومعدل تحديث إطارات 60 إطار في الثانية.

معالج مركزي من انتل إما Core i5 أو Core i7.

القرص الصلب بمساحة 250 جيجابايت أو 8 تيرابايت ( يتم ترقيته يدويًا)

الذاكرة العشوائية بمساحة 8 جيجابايت أو 64 جيجابايت

نظام ويندوز 10

المنافذ الإضافية القابلة للاستبدال والاختيار كما تفضل.

منفذ سماعات 3.5مم

كاميرا أمامية بدقة 1080 بيكسل ومعدل إطارات 60 إطار في الثانية.

إتصال WiFi 6 للشبكة.

ويمكنك الحصول على مجموعة من المنافذ الجانبية الخاصة بالجهاز والذي تستطيع استبدالها كما ترغب بشكل يدوي، وتأتي هذه المنافذ في بطاقة تستخدم إتصال USB C ويتم تركيبها في الجزء السفلي من الحاسوب.

ويعني ذلك أن تستطيع الحصول على بطاقة خاصة بمنفذ HDMI للشاشة الخارجية أو منفذ Display Port إن كنت تفضل ذلك.

كما تستطيع الحصول على بطاقة بمنافذ USB C أو منافذ USB A إن كنت تفضل ذلك أيضًا.

وتستطيع التبديل بين هذه البطاقات بسهولة دون الحاجة إلى فتح أو تغيير أي قطع داخلية في الجهاز.

ويمتاز الحاسوب بسهولة تغيير أي قطعة يمكن أن تتخيلها فيه بدايةً من البطارية الداخلية ووصولًا إلى القطع الصعبة مثل اللوحة الأم والمعالج والشاشة.

وتستطيع الوصول إلى أي قطعة ترغب داخل الحاسوب بسهولة عبر فتح الجزء السفلي من الجهاز، أما الشاشة، فإنك تستطيع الوصول إليها عبر إزالة الغلاف الخارجي.

وإذا كانت هذه المرة الأولى التي تحاول إصلاح حاسوبًا فيها، فإنك تجد ملصقًا مع رمز سريع الاستجابة فوق كل قطعة.

ويرسلك هذا الرمز عند فحصه بالهاتف إلى موقع الشركة الذي يعرض عليك قطعًا لاستبدال هذه القطعة بالإضافة إلى طريقة تغييرها.

كما ترفق الشركة أداةً خاصة لفك المسامير والقطع الموجودة داخل الحاسوب حتى تتمكن من استخدامها كما ترغب.

ويأتي الحاسوب في تصميم جميل ومقبول للغاية، ويشبه حواسيب ماك بوك من ناحية التصميم والوزن والسمك.

وتعتبر لوحة المفاتيح جيدة الاستخدام مع مسافة كافية ضغطة الزر حتى تشعر بها وتستمتع بضغطة الزر بالطريقة المناسبة.

المخاوف المستقبلية من الحواسيب المحمولة ذات الأجزاء القابلة للاستبدال

تعتبر فكرة الحواسيب المحمولة سهلة الاصلاح والاستبدال فكرةً جميلة ومناسبة للغاية وقد توفر الكثير من الأموال والمخلفات الإلكترونية.

ولكن تعتمد هذه الفكرة على إستمرار دعم الشركات لها، حيث قد تختفي الشركة بعد فترة من الزمن وبالتالي تختفي قطع الحاسوب القابلة للاستبدال.

ويعتبر هذا الأمر ذو أهمية خاصة في حالتنا مع حاسوب Framework المحمول لأن الشركة لازلت ناشئة ويعتبر هذا العام الأول لها.

ويمكن للشركات أن تتجنب هذا الخطر عبر تقديم مجموعة من القطع التي يمكن استبدالها في أي حاسوب دون الاعتماد على علامته التجارية أو أن يكون من تصميم الشركة ذاتها.