تعرف على خاصية Clarity Boost من إكس بوكس

بدأت مايكروسوفت بتقديم خدمة xCloud لبث الألعاب لمختلف أجهزة إكس بوكس وويندوز الخاصة بها. وهي تعمل منذ ذلك الوقت على تحسين الخدمة وتحسين جودة الألعاب فيها.

وتوجد مجموعة من المخاوف المتعلقة بخدمات بث الألعاب المتنوعة بما فيها xCloud أو غيرها من الخدمات. حيث يقلق معظم المستخدمون من جودة الألعاب وسرعة استجابتها.

ودفع ذلك مايكروسوفت لتقديم خاصية جديدة إلى خدمات xCloud يطلق عليها Clarity Boot، وتعمل هذه الخاصية على تحسين جودة الصورة الناتجة عبر الجهاز الذي يستقبلها.

ويعني ذلك أن المعالجة الإضافية لرسوميات اللعبة يتم داخل جهاز المستخدم بدلًا من خوادم xCloud، وذلك حتى لا توثر على سرعة اللعبة ونقل الصورة إلى جهاز المستخدم.

كيفية عمل خاصية Clarity Boost من إكس بوكس

تعمل هذه الخاصية على تحسين جودة الصور الناتجة عن خدمة بث الألعاب xCloud، ويتم تحسينها في جهاز المستخدم بدلًا من الخادم.

وتعتمد هذه التقنية على بعض التأثيرات التي يتم تطبيقها على الصورة الأصلية للعبة، وبالتالي فهي لا ترفع جودة الصورة الأصلية.

ويعني ذلك أنها لا تنتج معلومات إضافية يتم استخدامها لرفع جودة الصورة. ولكنها أقرب إلى المنقحات التي يتم تطبيقها على الصور المعتادة.

ويجعل ذلك هذه الخاصية مختلفة قليلًا عن خاصية DLSS من نفيديا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإضافة معلومات جديدة للصورة ورفع جودتها.

وبالتالي فإن Clarity Boost لا تستهلك الكثير من موارد الجهاز مثلما يحدث مع خاصية DLSS من نفيديا.

ولكن تعمل هذه الخاصية بشكل حصري مع متصفح مايكروسوفت إيدج وتحديدًا في النسخ التجريبية الجديدة منها. ولذلك تحتاج إلى تثبيت أحدث نسخة تجريبية من متصفح ايدج حتى تتمكن من استخدامها.

ولا تعمل هذه الخاصية مع المتصفحات الأخرى حتى التي تستخدم نواة كروميوم، ولكن من المتوقع أن نراها قريبًا.

نتائج خاصية Clarity Boost

على الرغم من كون هذه الخاصية تستخدم المنقحات ببساطة، إلا أنها تمكنت من زيادة وضوح الصور في أغلب الألعاب.

وأظهرت الخاصية مجموعة جديدة من التفاصيل التي تجعل الصورة تبدو أكثر وضوحًا عند استخدامها.

ولكن يتسبب استخدام هذه الخاصية في زيادة الضوضاء في صور اللعبة وذلك بسبب زيادة وضوح وحدة الصور بشكل عام.

ويظهر ذلك واضحًا في الصورة بالأسفل من لعبة Forza Horizon 5 عندما يتم تكبير الصورة ومقارنتها بالصورة الأصلية.

وكان الحال قريبًا من ذلك مع لعبة Halo Infinite التي صدرت مؤخرًا، حيث تظهر الأخطاء في الصورة عند تقريبها.

ولكن في المجمل، فإن الصورة تبدو أوضح مع استخدام تأثيرات Clarity Boost المتنوعة.

وتعتبر الألعاب القديمة نقطة قوة الخدمة الأساسية، حيث يظهر تأثيرها بوضوح كبير في الألعاب القديمة تحديدًا مثل Skyrim. وذلك لأن هذه الألعاب ليست بالوضوح الكافي أو الدقة الكافية لتظهر فيها هذه الأخطاء.

ونتيجةً لذلك، فإن استخدام هذه الخاصية مع الألعاب القديمة يعتبر صفقة رابحة تزيد من كفاءة اللعبة وترفع من أداءها بشكل كبير.

ولازلت الخاصية في طورها التجريبي ومن المتوقع أن تتحسن أكثر مع صدور النسخة النهائية من متصفح ايدج من مايكروسوفت.