ميتا تتيح الوصول إلى منصتها الاجتماعية Horizon Worlds

بعد أكثر من عامين وإعادة تسمية الشركة بعد ذلك، تفتح ميتا إمكانية الوصول إلى منصتها الاجتماعية للواقع المعزز Horizon Worlds.

ويتمكن الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر من الوصول إلى تطبيق Quest المجاني دون دعوة.

ويعد هذا إنجازًا كبيرًا بالنسبة للتطبيق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2019.

وتعد Horizon Worlds بمثابة أول محاولة لشركة ميتا لإطلاق شيء يشبه ميتافيرس. وهي منصة واسعة ومتعددة اللاعبين تجمع بين روبلوكس وعالم OASIS VR.

وكانت تسمى في الأصل Horizon. وتتطلب حسابًا عبر فيسبوك. وتتيح لك التجول مع ما يصل إلى 20 شخصًا في وقت واحد في مساحة افتراضية.

وتم الإعلان عن Horizon Worlds لأول مرة في شهر سبتمبر 2019 كإصدار تجريبي خاص. وقد تطورت من كونها في الأساس بيئة تشبه ماين كرافت لبناء الألعاب إلى أكثر من منصة اجتماعية.

وأقام الآلاف من مختبري الإصدارات التجريبية عروض كوميدية منتظمة وليالي سينمائية وجلسات تأمل. كما قاموا أيضًا ببناء كائنات معقدة مثل نسخة طبق الأصل من Ecto-1.

وعند دخول Horizon Worlds، يستقبلك دليل بشري في Plaza، وهو مكان تجمع مركزي يستخدم للدخول إلى عوالم مخصصة وألعاب صممها المستخدمون.

ويتمثل أحد الأجزاء الرئيسية في Horizon Worlds في القدرة على كتابة تعليمات برمجية أساسي تضع قواعد لكيفية عمل الأشياء، مثل إطلاق النار بالبندقية عند الضغط على الزناد أو ارتداد الكرة عند ملامستها لسطح ما.

وتعمل التعليمات البرمجية، التي تسميها ميتا كتل البرامج النصية، بشكل مشابه للطبقات في فوتوشوب من خلال السماح لك بتجميع القواعد معًا لإنشاء تفاعلات معقدة.

وكان موظفو ميتا يصنعون كتل البرامج النصية بناءً على طلب مختبري النسخة التجريبية. وتخطط الشركة لإصدار مكتبة مجانية لهم.

ميتا تتخذ خطوة نحو هدفها لنقلنا إلى ميتافيرس

تمثل السلامة مصدر قلق كبير لبيئة الواقع الافتراضي مثل Horizon Worlds، حيث يمكنك التفاعل بسهولة مع شخص لا تعرفه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت إحدى مختبري الإصدارات التجريبية في مجموعة Horizon الرسمية عبر فيسبوك حول كيفية تحسس شخص غريب صورتها الرمزية.

وكتبت: التحرش الجنسي ليس مزحة عبر الإنترنت. ولكن التواجد في الواقع الافتراضي يضيف طبقة أخرى تجعل الحدث أكثر حدة.

ووصفت الشركة الحادث بأنه مؤسف. وقالت بعد مراجعتها للحادث إن مختبر الإصدار التجريبي لم يستخدم ميزات الأمان المضمنة في Horizon Worlds. بما في ذلك القدرة على منع شخص ما من التفاعل معك.

وهناك جانب آخر في Horizon Worlds يتمثل في المرشد البشري الموجود لتحية المستخدمين الجدد أثناء انتقالهم الفوري من Plaza إلى عوالم مختلفة.

وهؤلاء المرشدين عبارة عن مستخدمين محترفين يدربهم موظفو ميتا لمعرفة أفضل الممارسات للتنقل في Horizon واتباع قواعد السلوك للحفاظ على البيئة لتكون مكانًا صحيًا للمجتمعات.

ولا توجد في الوقت الحالي طريقة لكسب المال في Horizon Worlds، سواء كنت صانع محتوى أو مرشدًا أو لاعبًا.

وتتمثل الخطة في ربطها بـ Horizon Venues، وهي تجربة قائمة بذاتها لعقد الأحداث الكبيرة في الواقع الافتراضي، و Horizon Workrooms، وهي منصة العمل التعاوني في الواقع الافتراضي.