لويس فيتون تخطط لإطلاق ساعة ذكية أخرى

تستعد لويس فيتون لإضافة ساعة ذكية جديدة إلى مجموعتها Tambour Horizon Light Up، وذلك بعد أن كانت دار الأزياء الفرنسية هادئة خلال العام الماضي على واجهة الساعة الذكية.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة مع نظام تشغيل مخصص ومجموعة من مصابيح LED مكونة من 24 مصباح. وأكدت لويس فيتون وشركتها الأم LVMH وجود الساعة. ولكن لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

ومن المقرر إطلاق إصدار 2022 في غضون أسابيع قليلة. ولا يوجد حتى الآن اسم لنظام التشغيل المخصص هذا. وكل ما تم الإبلاغ عنه هو أن الساعة تحتوي على شاشة تعمل باللمس وواجهة مستخدم قائمة على التمرير.

ومن المفترض أن يؤدي التمرير في اتجاهات مختلفة إلى إظهار الإشعارات والمقاييس والإعدادات، وشاشة My Travel التي تخزن الخطط وبطاقات الصعود إلى الطائرة.

وبالنظر إلى أن هذه ساعة ذكية أنيقة، فقد يكون هناك أيضًا خيارات وجه ساعة قابلة للتخصيص وتتبع أساسي للصحة.

ويكشف بيان صحفي عن النمط الدائري المألوف. ولكن مع إضافة مجموعة مكونة من 24 مصباحًا LED حول الشاشة التي تعمل دائمًا.

وتوجد المصابيح تحت حلقة لويس فيتون مونوغرام في منطقة الإطار. كما أن الشاشة نفسها مصنوعة من زجاج الياقوت المنحني.

ويوفر البرنامج خيارًا من ثمانية وجوه مميزة للساعة. أو يمكنك تخصيص هذا عن طريق إضافة الأحرف الأولى من اسمك إلى وجه الساعة باختيار اللون والمحرف.

وزودت الشركة الساعة بمعالج Snapdragon 4100 مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 8 جيجابايت من السعة التخزينية.

ساعة ذكية جديدة من لويس فيتون

على عكس بعض ساعاتها الأخرى التي تعمل مع WearOS، فإن هذه الساعة تعمل بواسطة نظام تشغيل خاص.

وتشير التقارير إلى أن نظام التشغيل كان مصنوعًا من أجل آيفون. ولكن تم وصفه أيضًا بأنه متوافق مع أندرويد وهارموني.

وإذا كان هذا صحيحًا، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتخلى فيه ساعة ذكية تقليدية تعمل بنظام Wear OS عن المنصة.

وقررت Moto Watch 100 التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تشغيل برنامج خاص يسمى Moto OS. وذلك بالرغم من أن الساعات الذكية التي تحمل علامة موتورولا استخدمت تاريخيًا Wear OS.

وفي وقت سابق من هذا العام، قررت كل من Huawei Watch 3 و OnePlus Watch أيضًا الاتجاه نحو نظام RTOS.

ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه يستمر. ولكن هذا يلمح إلى أن الصعوبات أمام Wear OS قد بدأت.