جوجل لن ترفع رواتب الموظفين لمواكبة التضخم

يعترف المسؤولون التنفيذيون في شركة جوجل بمخاوف الموظفين بشأن ارتفاع التضخم. ولكن يقولون إنهم لا يخططون للرد على ذلك عبر زيادة الأجور على مستوى الشركة.

وتمت مناقشة موضوع أجور القوى العاملة في اجتماع خاص كان يهدف إلى التركيز على إستراتيجية جوجل لعام 2022.

وقبل اجتماعات جوجل الشاملة، التي تجرى الآن افتراضيًا، يحدد المسؤولون التنفيذيون بعضًا مما يناقشونه بناءً على الأسئلة التي يتم إرسالها إلى منتدى داخلي يسمى Dory.

ومع وجود أكثر من 400 تصويت مؤيد، تلقى سؤال يتعلق بتكاليف التضخم وأجور الموظفين اهتمامًا كافيًا بين القوى العاملة لجذب الانتباه.

وقرأ سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركتي ألفابت وجوجل، السؤال القائل: مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المئة، تقوم بعض الشركات بإجراء تعديلات شاملة على الرواتب لتغطية التضخم. هل هناك أي خطط لشركة جوجل بشأن هذا الأمر.

وأعطى بيتشاي الكلمة لفرانك واغنر، نائب رئيس الشركة لشؤون التعويضات. وافتتح فاغنر حديثه قائلاً إنه يدرك أهمية مخاوف التضخم والتعويض بين عمال الشركة.

وقال فاغنر: يبدو أن التضخم في طليعة الأمور بالنسبة لكثير من الناس، وأعتقد أن أحد الأسباب هو أن الناس حريصون جدًا على الحصول على تعويضات. ترسل قيادة الشركة خطابات إلى المديرين هذا الأسبوع حتى يعرف الموظفون تعويضاتهم للعام المقبل.

ومع ذلك، قال إنه بينما تحاول جوجل الدفع بشكل تنافسي، فإنها لن تقدم تعديلات على مستوى الشركة للتضخم.

جوجل لن تعدل الأجور لتتناسب مع التضخم

قال فاغنر: كما ذكرت سابقًا في اجتماعات أخرى، عندما نرى تضخم الأسعار يتزايد، نرى أيضًا زيادات في تكلفة العمالة أو معدل أجور السوق. كانت تلك أعلى مما كانت عليه في الماضي القريب وقد عكست ميزانيات التعويضات لدينا ذلك.

وأضاف: لا تريد الشركة منح زيادات أصغر للجميع. ولكن بدلاً من ذلك تريد تعديلها ودفعها حسب الأداء. ليس لدينا أي خطط للقيام بأي نوع من التعديل الشامل.

وفي بيان، ردد متحدث باسم الشركة تعليقات فاغنر حول زيادة الأجور بناءً على الأداء. وقال إن أجر العامل لا يأتي من الرواتب فقط.

وقال المتحدث: يحصل الموظفون على مكافآت وحقوق الملكية كجزء من تعويضهم الإجمالي، التي تشمل أيضًا مزايا سخية ومرونة.

وتعد تعليقات جوجل مؤشرًا واضحًا على أولوياتها. ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه معدل الاستقالة من العمل في جميع أنحاء البلاد.