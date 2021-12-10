جوجل تجلب ألعاب أندرويد إلى ويندوز في عام 2022

تخطط شركة جوجل لجلب ألعاب أندرويد إلى أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز في العام المقبل. ويكون تطبيق Google Play Games متاحًا في عام 2022، الذي تم إنشاؤه بواسطة عملاقة البحث للسماح بتشغيل الألعاب من Google Play عبر أجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية العاملة بنظام ويندوز والأجهزة اللوحية.

وقال جريج هارتريل، مدير منتجات جوجل للألعاب عبر أندرويد و Google Play، في بيان: بدءًا من عام 2022، يتمكن اللاعبون من تجربة ألعاب Google Play المفضلة لديهم عبر المزيد من الأجهزة. ويمكن التبديل بسلاسة بين الهاتف والجهاز اللوحي وجهاز كروم بوك وقريبًا أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز.

وأضاف: يجلب هذا المنتج المصمم من الشركة أفضل ألعاب Google Play إلى المزيد من أجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية. ويسعدنا توسيع منصتنا للاعبين للاستمتاع بألعاب أندرويد المفضلة لديهم بشكل أكبر.

وأنشأت جوجل هذا التطبيق من تلقاء نفسها. ويعني ذلك أنها لم تشارك مع مايكروسوفت أو BlueStacks أو غيرها. ويسمح التطبيق القادم أيضًا للاعبين باستئناف الألعاب عبر الحاسب المكتبي بعد تشغيلها عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي أو كروم بوك.

وفي الوقت الحالي، تشوق جوجل للتطبيق مع نافذة إصدار موعودة في وقت ما من العام المقبل. ولم تتضح بعد التقنية التي تستخدمها الشركة لمحاكاة تطبيقات أندرويد عبر ويندوز. ولكن يتم تشغيل الألعاب محليًا بدلاً من البث من السحابة.

ويوضح هارتريل: هذا تطبيق أصلي لنظام التشغيل ويندوز توزعه جوجل. ويدعم نظام التشغيل ويندوز 10 والإصدارات الأحدث. ولن يشمل ذلك بث الألعاب. ولن يعتمد التطبيق على أي تكامل خاص مع ويندوز 11.

تطبيق ألعاب جوجل بلاي قادم إلى الحاسب في 2022

يأتي إعلان جوجل بعد شهور من بدء مايكروسوفت اختبار تطبيقات أندرويد عبر أجهزة حواسيب ويندوز 11.

وأنشأت مايكروسوفت نظام فرعي أساسي لويندوز لنظام أندرويد، وهو قادر على تشغيل تطبيقات أندرويد من مجموعة متنوعة من المصادر.

وأبرمت شركة البرمجيات العملاقة شراكة مع أمازون للسماح لمستخدمي ويندوز بتثبيت الألعاب والتطبيقات من Appstore. ولكن دعم Google Play لن يكون متاحًا رسميًا من خلال ميزة مايكروسوفت.

وبينما تعمل مايكروسوفت، والآن جوجل، على جلب تطبيقات وألعاب أندرويد إلى ويندوز، فقد خطت BlueStacks خطوة إلى الأمام. وتجلب الشركة الآن ألعاب أندرويد إلى متصفحات الويب.

وتعد خدمة BlueStacks X بمثابة طريقة مجانية للعب ألعاب أندرويد في متصفحك. وقد ركزت BlueStacks على ألعاب أندرويد عبر ويندوز منذ أن أصبحت حالة الاستخدام السائدة لتطبيقها الرئيسي في عام 2016.