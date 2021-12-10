بي إم دبليو تسلم سيارتها الكهربائية رقم مليون

قبل نهاية العام بفترة وجيزة، احتفلت مجموعة بي إم دبليو بتسليم سيارتها الكهربائية رقم مليون، وقام بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة المجموعة المسؤول عن العملاء والعلامات التجارية والمبيعات بتسليم السيارة، وهي BMW iX xDrive40، لمالكها في معرض BMW Welt.

وقامت الشركة بتضمين مكافأة خاصة مع التسليم، حيث استلم العميل مفاتيح سيارته الجديدة، كما حصل أيضًا على BMW Wallbox، بما في ذلك التثبيت، لتمكين الشحن المنزلي الآمن والمريح، بالإضافة إلى رصيد للشحن العام في جميع أنحاء أوروبا مع شحن BMW.

وقال نوتا: إن تسليم سيارتنا الكهربائية رقم مليون يمثل علامة فارقة في تحولنا. نحن نهدف إلى اختراق علامة المليونين في غضون عامين فقط.

وأضاف: بفضل مجموعة منتجاتنا المتزايدة باطراد، نضع لأنفسنا أهداف مبيعات طموحة، لا سيما بالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل.

وتهدف الشركة في عام 2022 إلى مضاعفة مبيعات هذا العام. وبحلول عام 2025، تسلم المجموعة نحو مليوني سيارة كهربائية بالكامل للعملاء.

وتتوقع الشركة أن تكون سيارة واحدة على الأقل من بين كل سيارتين من سيارات مجموعتها المباعة تعمل بالكهرباء بالكامل بحلول عام 2030.

وطرحت مجموعة بي إم دبليو سيارتين رئيسيتين للابتكار، وهما BMW iX و BMW i4، في السوق في منتصف شهر نوفمبر.

ويتم استقبال كلا النموذجين بشكل جيد من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم. ويظهر ذلك في الطلبات الجديدة من جميع أنحاء العالم.

وخلال العام المقبل، توسع المجموعة تشكيلة منتجاتها الكهربائية لتشمل الإصدارات الكهربائية بالكامل من BMW 7 Series و BMW X1.

بي إم دبليو حققت هدفها في توفير مليون سيارة كهربائية

تتم إضافة سلسلة BMW 5 Series كبيرة الحجم إلى مجموعة السيارات الكهربائية في عام 2023. ويتبع ذلك خليفة ميني كونتري مان ورولز رويس سبيكتر الكهربائية بالكامل.

وبحلول عام 2023، يكون لدى الشركة نموذج واحد على الأقل يعمل بالكهرباء بالكامل عبر الطرق في نحو 90 في المئة من قطاعات السوق الحالية.

وعلى مدى السنوات العشر المقبلة أو نحو ذلك، تخطط بي إم دبليو لإطلاق ما مجموعه نحو عشرة ملايين سيارة كهربائية بالكامل.

وتكون مجموعة منتجات ميني كهربائية بالكامل بحلول أوائل 2030. وتصبح رولز رويس علامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل اعتبارًا من عام 2030 وما بعده.

كما تكون جميع النماذج الجديدة المستقبلية من BMW Motorrad في مجال التنقل الحضري كهربائية بالكامل أيضًا.