إنستاجرام تطلق ميزة Playback لإعادة إحياء قصصك

تواكب منصة إنستاجرام الاتجاه العام السائد حاليًا المتمثل في مراجعة العام بأكمله من خلال ميزة Playback، وهي ميزة تتيح لك إعادة إحياء قصصك من عام 2021.

وتشارك المنصة تشغيلًا منظمًا من 10 قصص لكل مستخدم. ولكن يمكن لأي شخص تحرير القصص أو إضافتها أو إزالتها من قائمة التشغيل الخاصة به عبر أرشيف القصص الخاصة به، التي تظهر داخل Playback.

ويرى المستخدمون رسالة في الخلاصة تدعوهم إلى إنشاء Playback، وإذا رأوا قصة من عام 2021 يريدون إضافتها، فيمكن للمستخدمين النقر فوق ملصق 2021 لعرضها ومشاركتها في Playback.

وبالرغم من أن ميزة Playback من المرجح أن تحصل على شعبية، خاصة مع مستخدمي إنستاجرام المتميزين الذين يرغبون في إعادة الترويج لقصصهم المفضلة. ولكن المنصة لم تتبنى ميزة نهاية العام الأبسط التي كانت شائعة في الماضي المتمثلة في شبكة أفضل تسعة صور.

وقدمت تطبيقات الجهات الخارجية أشكالًا مختلفة من شبكة أفضل تسعة صور نهاية العام لمستخدمي المنصة لعدة سنوات. ولكن غالبًا على حساب المعلومات الشخصية مثل عناوين البريد الإلكتروني.

وتحتوي المنصة على أدوات مضمنة للسماح للمستخدمين بإنشاء شبكات للصور. ولكن لم تقدم حتى الآن إصدارًا يتم مراجعته على مدار العام.

وتقدم فيسبوك، التابعة لنفس الشركة الأم مثل إنستاجرام، فيديو استرجاع تلقائي (سواء أراد المستخدمون ذلك أم لا).

ولا تزال معظم التطبيقات والمنصات تفشل في تكرار شعبية ميزة نهاية العام Wrapped في سبوتيفاي، التي تتيح للمستخدمين مشاهدة ومشاركة أفضل الأغاني والفنانين والأنواع.

وقالت الشركة إن التشغيل يبدأ الآن لجميع مستخدميها كميزة محدودة متاحة للأسابيع القليلة المقبلة. نتيجة لذلك يجب أن تراها في الجزء العلوي من خلاصتك في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق.

تعيد ميزة Playback في إنستاجرام سرد قصة عام 2021

يذكر أن الشركة تعمل على نسخة من خلاصتها تظهر مشاركات المستخدمين بترتيب زمني. على عكس خوارزمية الترتيب الحالية التي تفرز المشاركات بناءً على تفضيلات المستخدم.

وتعتبر خلاصة الشركة المصنفة خوارزميًا غير مرغوبة على نطاق واسع من قبل المستخدمين الذين يفضلون ظهور المشاركات في الوقت المناسب.

وقدمت الشركة هذه الخلاصة المصنفة خوارزميًا في عام 2016. وتم تحديثها في عام 2017 لتتضمن مشاركات موصى بها.