أجهزة تلفاز Google TV من TCL تواجه شكاوى عديدة

أزالت Best Buy أجهزة تلفاز Google TV من شركة TCL فجأة من قوائم متاجرها. وتؤكد الشركة الصينية أن هناك مشكلات يتم حلها.

وكانت TCL قد أعلنت في أواخر الصيف عن نسخة محدثة من تلفزيونها الرائد 6-Series.

وبصرف النظر عن بعض التحسينات التقنية – تدعم المجموعة الأحدث بشكل كامل ألعاب HDMI 2.1 ودقة 4K بمعدل تحديث 120 هرتز – كان التغيير الأكبر يتعلق بالبرنامج.

وتعمل الأجهزة بواسطة منصة التلفاز الذكي Google TV بدلاً من Roku OS الذي تم شحنه عبر العديد من أجهزة TCL.

وأصدرت الشركة أجهزة تلفاز تعمل بنظام Android TV دوليًا. ولكن كان من المفترض أن تكون 6-Series لعام 2021 بمثابة عرض مشترك لأجهزة TCL وبرامج جوجل.

واشتكى بعض المشترين الأوائل لـ 6-Series مع Google TV (نموذج R646) مما يصفونه بواجهة مستخدم بطيئة ومليئة بالمشاكل.

ويلاحظ المستخدم وجود بعض البطء العام عند الانتقال إلى قائمة الإعدادات. وقد يكون هناك أيضًا تأخير قبل أن يتفاعل التلفزيون مع أوامر التحكم عن بعد.

كما تتعطل التطبيقات، ويصبح التلفاز في بعض الحالات لا يستجيب. وتشير بعض المراجعات إلى المزيد من المشكلات التي تتطلب فصل التلفاز.

وتم توجيه انتقادات مبكرة مماثلة أيضًا إلى 5-Series مع Google TV. وطرحت TCL العديد من تحديثات البرامج التي تهدف إلى تحسين الأداء والاستقرار.

وقالت المتحدثة باسم الشركة في أواخر شهر نوفمبر: أولويتنا هي تقديم تجربة مستخدم محسّنة مع Google TV والحصول على تسلسل لتحديثات البرامج المخطط لها لأجهزة TCL.

TCL تتخذ خطوة لتقييم الخطوات التالية لأجهزة Google TV

يبدو أن بعض هذه التحديثات قد أحدثت فرقًا إيجابيًا. وقالت الشركة في بيان جديد إن العملاء يرون تحسينات ملحوظة في الأسابيع القادمة.

ولكن اعتبارًا من هذا الأسبوع، أزالت Best Buy كلا النموذجين من قوائم متاجرها. ويحتوي موقع الشركة الصينية على رابط إلى Best Buy لم يعد يعمل.

وأكدت TCL أنها تدرك أن البعض يواجه تحديات مع استقرار واجهة المستخدم. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تكون هذه التلفزيونات متاحة مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.

وبالرغم من أن TCL تتعامل مع Android TV. ولكن تجربة برنامج Google TV تعد منطقة جديدة للشركة. ومن الواضح أنها تمر بمرحلة صعبة في هذه المرحلة المبكرة.