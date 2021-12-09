Kickstarter تنقل منصة التمويل الجماعي إلى البلوك تشين

تضع منصة التمويل الجماعي Kickstarter رهانًا كبيرًا على البلوك تشين، وتعلن عن خطط لإنشاء بروتوكول مفتوح المصدر من شأنه إنشاء نسخة لامركزية من وظائف المنصة الأساسية.

وتقول الشركة إن الهدف هو أن تتبنى منصات متعددة البروتوكول، بما في ذلك، Kickstarter.com.

وتطلق الشركة منظمة جديدة تسمى Kickstarter PBC، التي تبدأ بتطوير البروتوكول. وتمول الشركة المشروع.

وتعين الشركة مجلسًا أوليًا للمنظمة. وتلتزم بأن تكون إحدى المنصات الأولى في البروتوكول، وذلك بالرغم من عدم تقديم جداول زمنية محددة لوقت حدوث مثل هذا الانتقال.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها بصدد إنشاء مختبر حوكمة مستقل، الذي ينشر الأبحاث ويتفاعل مع المجتمع حول موضوع حوكمة البروتوكول.

وتشترك Kickstarter في بعض الأفكار مع منتجات البلوك تشين. بما في ذلك السماح للمستهلكين بدعم المشاريع وبناء مجتمع من حولها مع المشاركة في نجاح هذه المنتجات.

وفي حين أن الحصة في نموذج Kickstarter كانت عبارة عن منتج مادي أو رقمي مكتمل، فإن منصات التمويل الجماعي الجديدة القائمة على البلوك تشين تعمل على تغيير هذا النموذج من خلال منح المستخدمين رموزًا مرتبطة بالمشاريع التي يمكن أن تتراكم قيمتها مع نضوج المنتج.

ويبدو أن الشركة تهدف في الوقت الحالي إلى التحرك ببطء فيما يتعلق بكيفية تأثير البروتوكول في تجربة المستخدم.

وتقول الشركة: بصفتك مستخدمًا، تظل تجربة Kickstarter المألوفة لديك كما هي. لن ترى البروتوكول. ولكن تستفيد من تحسيناته.

Kickstarter تدعم تطوير بروتوكول مفتوح المصدر

بينما أدت تقنيات web3 إلى إثارة الحماسة بين التقنيين والمستثمرين الهواة والمحترفين على حدٍ سواء. ولكن لا يزال الكثير من المستخدمين العاديين بعيدين عن التكنولوجيا بسبب الجدل حول استخدام الطاقة لبعض الشبكات الأكثر شهرة، بما في ذلك بيتكوين.

وتهدف الشركة إلى تجنب هذه المخاوف من خلال الاعتماد على بلوك تشين Celo، التي تستخدم آلية أقل استهلاكًا للطاقة والتي يصفها الفريق الذي يقف وراءها بأنها سلبية الكربون.

وبخلاف تسليط الضوء على أن البروتوكول يستفيد من Celo، لم تقدم Kickstarter الكثير من التفاصيل حول الكيفية التي تتصور بها تطوير عمل المنظمة الجديدة على المدى القريب أو البعيد.

يذكر أن Kickstarter ليست العملاق التكنولوجي التقليدي الوحيد الذي يتطلع إلى تطوير بروتوكول مفتوح المصدر تتبناه منصته الخاصة. وتطور شركة تويتر bluesky، وهي محاولة لتطوير بروتوكول وسائط اجتماعية لامركزي.