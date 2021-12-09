واتساب تدخل مجال مدفوعات العملات المشفرة

أطلقت منصة واتساب إصدارًا تجريبيًا جديدًا يتيح لعدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة إرسال الأموال واستلامها من داخل الدردشة باستخدام العملة المشفرة.

وهذه الميزة مدعومة من Novi، المحفظة الرقمية لشركة ميتا التي تم إطلاقها كبرنامج تجريبي قبل ستة أسابيع، مع مدفوعات تمت باستخدام Pax Dollars (USDP)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي صادرة عن Paxos.

وتم الإعلان عن الخبر من قبل رئيس Novi، ستيفان كاسرييل، ورئيس واتساب، ويل كاثكارت. ووفقًا لموقع Novi الإلكتروني، فإن إرسال المدفوعات يشبه إلى حد كبير إرسال أي مرفق آخر في واتساب.

ويمكنك الوصول إلى الميزة عبر رمز مشبك الورق عبر نظام أندرويد أو رمز + في نظام التشغيل iOS، ومن ثم تحديد الدفع من القائمة التي تظهر.

ولا توجد رسوم لإرسال الأموال أو تلقيها، ولا توجد قيود على عدد المرات التي يمكن فيها إرسال المدفوعات. كما لا توجد رسوم للاحتفاظ برصيد في حساب Novi أو سحبه إلى حسابك المصرفي. ويتم تحويل المدفوعات على الفور.

وكان الإصدار التجريبي من Novi متاحًا في الأصل في الولايات المتحدة وغواتيمالا. ولكن موقع WABetaInfo يشير إلى أن المستخدمين في غواتيمالا لن يتمكنوا من الوصول إلى وظيفة مدفوعات واتساب الجديدة.

وبدلاً من ذلك، يتعين عليهم الاستمرار في استخدام تطبيق Novi المستقل. ولا تؤثر المدفوعات في التشفير التام بين الأطراف في واتساب، الذي يتم تطبيقه افتراضيًا لجميع المحادثات الشخصية.

المدفوعات لا تؤثر في تشفير واتساب

تعود جذور البرنامج التجريبي الجديد إلى خطط العملات المشفرة عبر فيسبوك (ميتا) التي تم الإعلان عنها رسميًا في عام 2019.

وفي ذلك الوقت، خطط فيسبوك (كجزء من Libra Association) لتطوير وإطلاق عملة مشفرة تسمى Libra، التي من شأنها أن تكون مرتبطًا بسلة من الأصول المنخفضة التقلب بدلاً من أي عملة محددة.

ويتكامل هذا مع محفظة رقمية مطورة عبر فيسبوك تسمى Calibra. وتم تصميم النظام بأكمله لتقديم طريقة لإرسال الأموال حول العالم برسوم أقل من الطرق التقليدية.

ولكن تغيرت هذه الخطط بشكل كبير منذ ذلك الحين. وأصبحت Libra تسمى Diem، وفقدت Libra Association العديد من أعضائها البارزين وأصبحت Diem Association، وأصبحت Calibra تسمى Novi.

وجرى إطلاق Novi دون عملة Diem المشفرة. وبدلاً من ذلك، لجأت الشركة إلى Pax Dollars. وتعتمد ميتا على منصة العملات المشفرة Coinbase كشريك لها.

وبينما تدور خطط مدفوعات واتساب في الولايات المتحدة حول Novi والعملات المشفرة، فإنها تقدم مدفوعات باستخدام العملات الورقية التقليدية في أماكن أخرى من العالم.

وتم طرح هذه الميزة على نطاق واسع في الهند العام الماضي، كما تم إطلاقها في البرازيل.