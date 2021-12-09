سوني تعرض نظارة 4K OLED للواقع الافتراضي

عقدت شركة سوني حدث يوم التكنولوجيا لعرض ما كانت تعمل عليه في مختبرات البحث والتطوير. وفي خضم عمليات إعادة صياغة ردود فعل بلاي ستيشن 5 والصوت الثلاثي الأبعاد والعرض التوضيحي لشاشات الشركة للواقع الافتراضي، كانت هناك يد روبوتية قالت الشركة إنها يمكن أن تكتشف قوة القبضة اعتمادًا على ما كانت تلتقطه.

وعرضت الشركة نظارة الرأس التي تضم شاشات OLED بدقة 4K لكل إنش. وبينما كانت نظارة الرأس التي استخدمتها سوني في عرضها التقديمي شيئًا واضحًا جدًا لاستخدام المختبر والنموذج الأولي، فإن المواصفات التي وضعتها تذكرنا بالشائعات التي تدور حول PlayStation VR 2.

وقالت الشركة إن نظارة الرأس التي عرضتها كانت بدقة 8K، بالنظر إلى شاشة 4K لكل عين، ومن المفترض أن تكون PlayStation VR 2 بدقة 4K بشكل عام مع 2000×2040 بكسل لكل عين.

ومع ذلك، من المثير أن تعمل الشركة على شاشات تركز على الواقع الافتراضي، جنبًا إلى جنب مع تقنية تقليل وقت الاستجابة بالنسبة لهم.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة للصحفيين، لم تجب الشركة على أسئلة حول موعد ظهور الشاشات في منتج حقيقي. ولكن قالت إن الأقسام المختلفة كانت تبحث في كيفية دمجها في المنتجات.

كما عرضت الشركة أيضًا ماسكًا آليًا، وهو كماشة ميكانيكية يمكن استخدامها للسماح للآلة بالتقاط الأشياء. وبالرغم من أن هذا ليس شيئًا جديدًا. ولكن سوني قالت إن نسختها لديها القدرة على التحكم بدقة في قوة القبضة اعتمادًا على ما كانت تحتجزه.

ويسمح لها ذلك بإمساك الأشياء بإحكام بما يكفي بحيث لا تنزلق (وتعديلها إذا بدأت بالسقوط) دون إلحاق الضرر بالأشياء الحساسة مثل الخضار أو الزهرة.

وتقول الشركة إنه يمكن استخدام الكماشة الميكانيكية للطهي أو ترتيب العناصر في نافذة متجر. ولكن للحصول على هذا المستوى من الوظائف، يجب إقرانها بطريقة للتحرك والذكاء الاصطناعي الذي يسمح لها بتحديد الأشياء التي تحتاج إلى التقاطها.

إلقاء نظرة على بعض الأشياء التي تطورها سوني

احتوى العرض التقديمي للشركة أيضًا على بعض العناصر المرئية الرائعة لتلائم المشروعات الأخرى. بالإضافة إلى نظرة أخرى على بعض الأجهزة التي رأيناها من قبل.

وعرضت سوني بعض تقنيات التعلم الآلي الفائقة (على غرار نظام DLSS من إنفيديا). التي قالت إنه يمكن استخدامها لتحسين الدقة والأداء لتقديم تتبع الأشعة.

وتحدثت سوني عن نظام Mimamori، الذي قالت إنه مصمم لمراقبة الكوكب. وتتمثل فكرتها في استخدام الأقمار الصناعية لجمع البيانات من أجهزة الاستشعار الموضوعة في جميع أنحاء الأرض والمصممة لجمع معلومات حول رطوبة التربة ودرجة الحرارة وغير ذلك.

ويتمثل هدفها في إمكانية أن يساعد نظام Mimamori العلماء في جمع المعلومات حول كيفية تغير المناخ. بالإضافة إلى مساعدة المزارعين في التكيف مع هذه التغييرات.

ويظهر Mimamori أن سوني تدرس كيف يمكنها الاستفادة من بعض تقنياتها للمساعدة في التعامل مع تغير المناخ.