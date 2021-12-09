تويتر تختبر خلاصة الفيديو المستنسخة من تيك توك

أكدت شركة تويتر أنها تختبر ميزة من شأنها أن تحول صفحة الاستكشاف داخل التطبيق إلى خلاصة فيديو تشبه تيك توك، بالتكامل مع علامة التبويب For You.

ويتم اختبار هذه الميزة عبر كل من أندرويد و iOS للمستخدمين في بعض البلدان الذين يستخدمون التطبيق باللغة الإنجليزية.

وقالت الشركة: تحقق من علامة التبويب استكشاف، وإذا كانت تبدو مختلفة، فأنت ضمن أحدث اختبار لدينا. تجربة استكشاف جديدة لمساعدتك في اكتشاف أفضل محتوى شائع. متوفر في بلدان معينة لبعضكم ممن يستخدمون تويتر باللغة الإنجليزية عبر أندرويد و iOS.

وقال متحدث باسم الشركة: نحن نختبر صفحة استكشاف مجددة وأكثر تخصيصًا لتسهيل العثور على اهتمامات جديدة ومعرفة ما يحدث.

بينما قالت الشركة إنها طريقة بصرية متقدمة لتصفح المحتوى الموجود عبر المنصة. وهذا جزء من جهود تويتر المستمرة لتحسين التوصيات الشخصية والاكتشاف عبر المنصة.

وتعد تويتر أحدث منصة تواصل اجتماعي تحاول معرفة ما إذا كان بإمكانها الاستفادة من النمو السريع لمنصة تيك توك.

وتجاوز تطبيق الفيديو القصير المليار مستخدم نشط شهريًا هذا العام. ويجعله ذلك واحدًا من أسرع التطبيقات التي حققت هذا الإنجاز.

وحفزت الميزة المستنسخة من تيك توك مثل Reels من إنستاجرام و Spotlight من سناب شات و Shorts من يوتيوب صناع المحتوى على استخدام المنصات وازدادت شعبيتها. كما تختبر تطبيقات مثل نتفليكس وسبوتيفاي وريديت التنسيق.

وتعمل تويتر باستمرار على طرح منتجات وميزات جديدة هذا العام، مثل Spaces و Twitter Blue و Tip Jar.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع تولي باراج أغراوال منصب الرئيس التنفيذي بعد تنحي المؤسس المشارك جاك دورسي الأسبوع الماضي.

وبدأ أغراوال بإعادة هيكلة الشركة لدعم ما أسماه الأهداف الطموحة التي قام بتغريدها عند تعيينه.

تويتر تختبر خلاصة الفيديو ضمن صفحة الاستكشاف

أصبحت Spaces، منتج الصوت المباشر، الآن أيقونة الوسط الافتراضية في شريط التنقل السفلي للتطبيق. ويشير هذا إلى أن الشركة ملتزمة بالترويج للميزة المستنسخة من كلوب هاوس.

ولكن ميزات تويتر المقلدة لم تكن دائمًا ناجحة. وأغلقت الشركة ميزة القصص Fleets، المستنسخة من سناب شات، بعد ثمانية أشهر من إطلاقها.

نتيجة لذلك فإن مجرد اختبار المنصة لخلاصة فيديو لا يعني أنها قد تصبح وسيلتها لاكتشاف المحتوى. ولكن يجد الأشخاص مقاطع الفيديو القصيرة جذابة للغاية.