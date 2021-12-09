إيطاليا تفرض غرامة على أمازون بقيمة 1.3 مليار دولار

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرامة قدرها 1.13 مليار يورو (1.28 مليار دولار) على شركة أمازون بسبب إساءة استخدام هيمنتها في عالم التسوق عبر الإنترنت لتوجيه البائعين الإيطاليين إلى استخدام خدمتها اللوجستية، Fulfillment by Amazon، وهي العقوبة الثانية التي فرضتها على الشركة خلال الشهر الماضي.

وتقول أمازون إنها تستأنف القرار. وتعد الغرامة واحدة من أكبر الغرامات التي تفرضها دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي كجزء من معركة استمرت لسنوات حول قضايا مكافحة الاحتكار عبر الإنترنت.

وتم تغريم أمازون وآبل في الشهر الماضي من قبل منظمي مكافحة الاحتكار الإيطاليين بتهمة التآمر للحد من توريد منتجات آبل و Beats. ولكن تلك الغرامة بلغت 77 مليون دولار فقط (69 مليون يورو) لشركة أمازون.

كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 888 مليون دولار على أمازون لانتهاكها قوانين الخصوصية الصارمة لخصوصية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الحكم الأخير، تهتم هيئة الرقابة الإيطالية لمكافحة الاحتكار، أو AGCM، بشكل خاص بالمزايا التي تقدمها الشركة للبائعين على منصتها الذين يدفعون أيضًا مقابل استخدام خدمة Fulfillment by Amazon اللوجستية.

ويمكن للبائعين الذين قاموا بالتسجيل في Fulfillment by Amazon وضع علامة على بضائعهم بعلامة Prime للإيفاء والمشاركة في أحداث الشركة مثل مبيعات Black Friday و Prime Day و Cyber ​​Monday.

وقالت هيئة الرقابة الإيطالية لمكافحة الاحتكار في بيان: أكد التحقيق أن هذه الوظائف لمنصة Amazon.it ضرورية لنجاح البائعين ولزيادة مبيعاتهم. من خلال القيام بذلك أضرت أمازون بمشغلي لوجستيات التجارة الإلكترونية المنافسين من خلال منعهم من اقتراح أنفسهم للبائعين عبر الإنترنت كمقدمي خدمات بجودة مماثلة لتلك الخاصة بأمازون. وبالتالي، أدت هذه السلوكيات إلى توسيع الفجوة بين قوة أمازون وقوة المنافسين أيضًا في النشاط التجاري لتوصيل الطلبات في التجارة الإلكترونية.

أمازون متهمة بإساءة استغلال مركزها في السوق

توضح هيئة الرقابة الإيطالية لمكافحة الاحتكار أن حجم الغرامة يعكس جدية استراتيجية أمازون ومدتها على مدار سنوات عديدة.

وبالإضافة إلى دفع الغرامة، يجب على الشركة تغيير ممارساتها التجارية في إيطاليا. وإعطاء جميع البائعين الخارجيين عبر منصتها امتيازات المبيعات والرؤية نفسها. وذلك بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون Fulfillment by Amazon أم لا.

وأمام الشركة عام كامل للامتثال لهذه الأحكام. وقالت الشركة في بيان: نحن نعارض بشدة قرار هيئة المنافسة الإيطالية وسنستأنف. الغرامة والتعويضات المقترحة غير مبررة وغير متناسبة.

كما أشارت إلى أن البائعين غير التابعين لـ Fulfillment by Amazon يمكنهم استخدام خدمة Seller Fulfilled Prime. التي تمنحهم الوصول إلى مزايا Prime دون الحاجة إلى استخدام خدمات الشركة اللوجستية.

وقالت الشركة: يأتي أكثر من نصف إجمالي المبيعات السنوية عبر أمازون في إيطاليا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقع نجاحها في صميم نموذج أعمالنا. تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قنوات متعددة لبيع منتجاتها ومنصتنا واحدة فقط من تلك الخيارات. نستثمر باستمرار لدعم نمو 18000 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة الحجم تبيع عبر منصتنا. نوفر أدوات متعددة للبائعين، بما في ذلك أولئك الذين يديرون الشحنات بأنفسهم.