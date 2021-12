أوبو تعلن عن هاتفها القابل للطي OPPO Find N

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الذكي القابل للطي الأول، وهو Oppo Find N، في تدوينة صاغها رئيس المنتج والرئيس التنفيذي لشركة ون بلس، بيت لاو. ويتم إطلاق الجهاز الأسبوع المقبل في 15 ديسمبر، في اليوم الثاني من حدث Inno Day السنوي للشركة.

وبالرغم من أن التدوينة لا تكشف عن الكثير من التفاصيل حول الجهاز. ولكن مقطعًا دعائيًا تم إصداره عبر تويتر يظهر أنه يأتي بشكل مماثل لأجهزة Galaxy Z Fold من سامسونج.

ويجمع الجهاز بين شاشة كبيرة قابلة للطي داخلية مع شاشة خارجية أصغر يمكن استخدامها مثل الهاتف الذكي التقليدي.

وتبدو هذه الشاشة الخارجية الصغيرة وكأنها تتمتع بنسبة عرض إلى ارتفاع مماثلة للهاتف الذكي التقليدي، على عكس الشاشة الخارجية الطويلة الرفيعة لهاتف Galaxy Z Fold 3.

وفي تدوينة، يعترف لاو بأن الشركات الأخرى قد تغلبت على شركة أوبو بشأن تسويق الهواتف الذكية القابلة للطي. ولكن يدعي أن هذه الأجهزة المنافسة لم تتمتع بالمنفعة والمتانة وتجربة المستخدم لجعلها مجدية لمعظم الأشخاص.

وكتب لاو: بالنسبة لنا، من الأفضل إطلاق منتج في وقت لاحق عندما يكون جاهزًا لتقديم تجربة مستخدم رائعة بدلاً من مجرد التسرع في مواكبة الاتجاهات.

ويقال إن Oppo Find N هو نتيجة أربع سنوات من البحث والتطوير وستة أجيال من النماذج الأولية، مع ملاحظة لاو أن الجيل الأول من Oppo Find N يعود إلى شهر أبريل 2018.

وفي شهر فبراير 2019، عرضت الشركة أحد نماذجها الأولية القابلة للطي. وذلك بالرغم من أن ذلك الإصدار يحتوي على شاشة واحدة كبيرة تلتف حول الجزء الخارجي من الجهاز، على عكس شاشة Oppo Find N الداخلية القابلة للطي.

يقول لاو إن الهدف كان صنع جهاز بتصميم جميل يشعرك بالراحة في اليد، مع كونه مفيدًا وسهل الاستخدام أيضًا.

وكتب لاو: بالنسبة للهاتف الذكي القابل للطي. يجب أن تكون تجربة الشاشة المغلقة والشاشة المفتوحة بنفس القدر من السهولة في الاستخدام. علاوة على ذلك يجب أن نخلق تجربة فعالة رائدة لا يستطيع الهاتف الذكي التقليدي توفيرها.

وتخطط أوبو لإطلاق Oppo Find N في اليوم الثاني من حدث Inno Day السنوي، حيث تعرض عادةً التقنيات والمنتجات المفاهيمية.

واستخدمت الشركة هذه الأحداث في السنوات السابقة للإعلان عن تقنيات مفاهيمية. مثل الهاتف القابل للطي Oppo X. بالإضافة إلى نظارات الواقع المعزز، التي لم يتم طرحها في السوق.

وبالإضافة إلى Oppo Find N، فإن الشركة شوقت أيضًا لجهاز يتضمن كاميرا خلفية قابلة للسحب. إلى جانب المزيد من نظارات الواقع المعزز.

