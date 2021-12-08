الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر يريد أن تتحرك الشركة بشكل أسرع

لدى الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، باراغ أغراوال، رسالة واضحة تتمثل في توقع أن تتحرك الشبكة الاجتماعية بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وفي أول ظهور علني له منذ أن تولى مقاليد تويتر من المؤسس المشارك جاك دورسي، قال أغراوال إن أولويته القصوى هي تحسين التنفيذ وتبسيط طريقة عمل تويتر.

وجاءت تعليقاته، التي أدلى بها في مؤتمر باركليز للتكنولوجيا، بعد أن هز المستثمر إليوت مانجمنت مجلس إدارة تويتر العام الماضي وضغط على دورسي للتنحي عن دوره التنفيذي بدوام جزئي. ولا يزال دورسي الرئيس التنفيذي لشركة Block (المعروفة سابقًا باسم سكوير).

وبالرغم من كونه الرئيس التنفيذي لشركة تويتر لمدة تسعة أيام فقط، فقد قام أغراوال بإجراء تغييرات كبيرة على الرتب العليا.

وأعاد تنظيم الشركة في ظل الركائز الأساسية المتمثلة في المستهلكين والإيرادات والتكنولوجيا الأساسية مع مدير عام يدير كل قسم. ويقول الآن: أعتقد أن هذا التغيير يجعلهم يتحركون بسرعة.

وكجزء من التغيير، يخطط اثنان من المديرين التنفيذيين الذين سبق لهم تقديم تقارير إلى دورسي – رئيس الهندسة مايكل مونتانو ودانتلي ديفيس، رئيس قسم التصميم والبحث – للمغادرة في نهاية شهر ديسمبر.

ويقول أغراوال: كنا نعمل سابقًا في هيكل وظيفي حيث كان لدينا مؤسسة هندسية واحدة ومنظمة واحدة لأبحاث التصميم وفرق منتجات. ويعني ذلك ضمنيًا أن الإعداد أدى إلى إبطاء الشركة.

وإلى جانب المديرين العامين الثلاثة الجدد – وهم كايفون بيكبور وبروس فالك ونيك كالدويل – تم تعيين ليندسي إيانوتشي بصفتها نائب رئيس العمليات.

ووفقًا لأغراوال، تساعدنا إيانوتشي في تحسين صرامة التشغيل في هذا الهيكل الجديد لاتخاذ قرارات أسرع وملكية أوضح وزيادة المساءلة وتحسين العمليات، مما يؤدي إلى تنفيذ أسرع بشكل عام ونتائج أفضل.

باراغ أغراوال يركز على تحسين التنفيذ في تويتر

كان تركيزه على السرعة موضوعًا متكررًا طوال المقابلة التي استغرقت 30 دقيقة تقريبًا. وأوضح كيف ركز، في منصبه السابق كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا، على إعادة بناء المجموعة الفنية القديمة للشركة. وكان الهدف من ذلك طرح المنتجات بشكل أسرع.

واعترف بوجود بطء في اتخاذ القرار بسبب الكثير من التنسيق الذي كان يجب أن يحدث بين الفرق لطرح التغييرات.

وكانت تعليقاته بمثابة إقرار مباشر بأن تويتر لم تلبي توقعات المستثمرين منذ طرحها للجمهور. وأن الشركة كانت بطيئة في معالجة التحولات في سلوك المستخدم على مر السنين.

وعندما سئل عن استحواذ تويتر على تطبيق Quill للرسائل، وصف أغراوال الرسائل المباشرة بأنها رهان منتج رئيسي. وهو أمر جيد بالنظر إلى أن الرسائل المباشرة كانت متخلفة لفترة طويلة.

وقال: إن الفرصة المتعلقة بالرسائل المباشرة هي أمر أساسي. مضيفًا أنها طريقة يمكنك من خلالها التواصل مع أي شخص في العالم وتوقع الرد منه.