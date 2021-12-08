إنتل تطرح Mobileye للقيادة الذاتية للاكتتاب العام

أعلنت شركة إنتل أنها تطرح شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية Mobileye، التي استحوذت عليها مقابل 15.3 مليار دولار في عام 2017، للاكتتاب العام في عام 2022.

وقالت الشركة المصنعة للرقاقات إنها من خلال إدراج أسهم Mobileye في سوق الأوراق المالية، فإنها تأمل في جلب المزيد من القيمة لمساهمي إنتل. وتبقى إنتل المساهم الأكبر في Mobileye.

وفي بيان، أعلنت إنتل عن استحواذها على الشركة باعتباره نجاحًا جديرًا بالملاحظة، مشيرة إلى أن إيرادات Mobileye في عام 2021 كانت أعلى بنسبة 40 في المئة عن العام السابق.

وقال بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، إن الاكتتاب العام الأولي يوفر أفضل فرصة للبناء على سجل Mobileye الحافل بالابتكار وتوفير القيمة للمساهمين.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن طرح عدد من شركات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة للجمهور في الأشهر الأخيرة، بمستويات متفاوتة من النجاح.

وبالرغم من هذه الموجة من الاهتمام، فقد كافحت الصناعة مع التوقعات المبالغ فيها وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية وإغلاق الشركات ومجموعة من التحديات التكنولوجية.

ومع ذلك، قالت العديد من الشركات إنها على وشك إطلاق أعمال تجارية بعد سنوات من الاختبار والبحث.

وتأسست Mobileye في عام 1999. وتطور أنظمة وشرائح لمساعدة المركبات على التنقل بشكل مستقل وتوفير التحذيرات من الاصطدامات.

واستخدمت تيسلا في الأصل رقاقات Mobileye لنظام المرشد الآلي. ولكن قطعت العلاقات معها بعد حادث مميت.

وادعت تيسلا حينها أن تقنية Mobileye لم تكن قادرة على التمييز بين الشاحنة العابرة بشكل جانبي والسماء خلفها.

وتستخدم شريحة EyeQ4 حاليًا في NIO ES6 و NIO ES8، و ProPilot 2.0 من نيسان. كما تستخدم ضمن مساعد السفر لشركة فولكس فاجن في باسات وجولف، و Ford Mustang Mach-E، بالإضافة إلى شاحنة F-150.

تحتفظ إنتل بأغلبية ملكية Mobileye

تعمل Mobileye حاليًا على أربع منتجات مختلفة تقدم مستويات مختلفة من الأتمتة. بما في ذلك نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS الذي توفره حاليًا لـ 25 شركة. و ADAS المتميز الذي يتم إطلاقه مع Zeekr، وهي علامة تجارية للسيارات الكهربائية مملوكة لشركة جيلي الصينية.

ولن يشتمل أي من نظامي ADAS على ليدار. وهو المستشعر الذي يستخدم الليزر لتحديد الموقع في الوقت الفعلي للأشياء على الطريق.

بينما يستخدم منتجان Mobileye الآخران الليدار وهما أكثر تقدمًا في تكنولوجيا الأتمتة الخاصة بهما.

وتطمح Mobileye أيضًا إلى تشغيل سيارات الأجرة الروبوتية الخاص بها. وأعلنت مؤخرًا عن خطط لإطلاق خدمة النقل التشاركي عبر السيارات الذاتية القيادة في ألمانيا في عام 2022.

وقالت أيضًا إنها تختبر مركباتها في مدينة نيويورك المعروفة بكثافتها السكانية وصعوبة اختبار المركبات الذاتية القيادة ضمنها. ولكن لا تزال الشركة تتفاوض مع المنظمين المحليين للحصول على إذن.