أمازون تحول أجهزة Fire TV إلى شاشات المنزل الذكي

بدأت شركة أمازون بطرح ميزات ووظائف جديدة لتشكيلة أجهزة بث Fire TV وأجهزة تلفاز Fire TV Omni و 4-Series التي تم إصدارها مؤخرًا.

وتوجد لوحة معلومات ذكية للمنزل تشبه ما هو متاح عبر أجهزة Fire اللوحية الخاصة بالشركة وشاشات العرض الذكية Echo Show.

وتوفر لوحة المعلومات، المتوفرة في الولايات المتحدة وكندا، وصولاً سريعًا ومفاتيح تشغيل وإيقاف للأضواء المتصلة والمنافذ والمفاتيح المرتبطة بنظام أليكسا.

وتحصل الكاميرات الذكية على صف خاص بها في لوحة المعلومات. وكان بإمكانك في السابق التحكم في أدوات المنزل الذكية بأوامر صوتية من خلال Alexa Voice Remote المتوفر في Fire TV. ولكن أصبح الآن هناك واجهة فعلية عبر الشاشة لهذه الأشياء.

وتقدم سامسونج لوحة معلومات خاصة بالتلفاز لمنصة SmartThings. ولدى جهاز Apple TV لوحة مشابهة عبر مركز التحكم.

وتقول أمازون إن ميزات إضافية مثل مجموعات المنزل الذكي وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية تتم إضافتها إلى لوحة المعلومات العام المقبل.

وفيما يتعلق بأليكسا، تضيف أمازون أيضًا ما تسميه لوحة اختصارات أليكسا التي تظهر عبر الشاشة عندما تضغط على زر أليكسا في جهاز التحكم عن بعد.

وينقلك هذا إلى عناصر التحكم في المنزل الذكي والطقس والأخبار ومكتبة الفيديو. وتقول الشركة إن هذه الميزة يتم نشرها على نطاق واسع عبر أجهزة Fire TV في الولايات المتحدة.

وتعمل أمازون أيضًا على تعزيز الجانب الصوتي من تجربة Fire TV. وتوسع الشركة القدرة على استخدام مكبرات صوت Echo (مثل Echo Studio) كمكبرات صوت وجلب هذه الميزة إلى Fire TV Stick 4K Max الجديد و Fire TV Omni و 4-Series.

أمازون تجلب لوحة معلومات المنزل الذكي

عبر أجهزة التلفاز، يدعم مسرح أليكسا المنزلي الصوت من كل من تطبيقات البث والأجهزة المتصلة. ولكن الشركة تقول إن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على Fire TV Stick 4K Max طالما أنه متصل بمنفذ eARC على التلفاز.

ويتم توجيه الصوت من المدخلات الأخرى من خلال إعداد مسرح أليكسا المنزلي. وهذا شيء لا تستطيع أجهزة Fire TV الأخرى القيام به.

وبعد الوعد بدعم AirPlay 2 عبر Fire TV Omni و 4-Series، تستعد الشركة لإطلاق هذه الميزة قريبًا. وتؤكد أمازون مرة أخرى أن Zoom في طريقه إلى أجهزة تلفاز Fire TV Omni.

ويتمكن مالكو أجهزة تلفزيون أمازون الأولى ذات العلامات التجارية من توصيل الكاميرا بمنفذ USB لعقد مؤتمرات الفيديو. وفي الأسابيع المقبلة، تكون قادرًا على حضور اجتماعات Zoom من أكبر شاشة في منزلك.

ويمكن لمالكي Fire TV توقع وصول كل هذه الميزات الجديدة في الأسابيع المقبلة، وفقًا لما ذكرته أمازون.