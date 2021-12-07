نظرة نادرة على كيفية اختيار تيك توك لما توصي به

صممت شركة بايت دانس خوارزمية الفيديو المدعومة من منصة تيك توك حول شيئين، هما حث المستخدمين على مواصلة المشاهدة وحث المستخدمين على العودة، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز، الذي استعرض نسخة مسربة من وثيقة داخلية تلخص كيفية عمل النظام.

ويقدم التقرير نظرة نادرة على واحدة من أكثر الخوارزميات التي نوقشت في مجال التكنولوجيا في الوقت الحالي. ويكشف عن بعض الاعتبارات – مثل الاحتفاظ بالمبدعين والتأكد من جني الأموال – والتي قد لا تكون خيارات واضحة عند إنشاء خلاصة فيديو تهدف إلى إبقاء المشاهدين على اطلاع دائم.

وللحفاظ على مشاهدة المستخدمين والعودة إليها، تضع تيك توك في الاعتبار أربعة أهداف رئيسية، هي قيمة المستخدم وقيمة المستخدم على المدى الطويل وقيمة صانع المحتوى وقيمة المنصة.

وإحدى الطرق التي يتم تنفيذها هي الخوارزمية التي تعطي الأولوية لتنوع المحتوى بدلاً من إغراق المستخدمين بموضوع واحد قد يحبونه.

وورد في المستند أنه إذا أحب المستخدم نوعًا معينًا من الفيديو. ولكن التطبيق استمر في عرض نفس النوع، فإنه يشعر بالملل سريعًا ويغلق التطبيق. ولتجنب ذلك، قد يعرض التطبيق توصية إجبارية لتقديم شيء جديد.

ويعرض المستند ما يفترض أن يكون نسخة مبسطة من صيغة تيك توك لما يحبه الناس وما يجب تشغيله. ووفقًا للتقرير، يتم تفصيلها إلى مجموعة من الإعجابات والتعليقات ووقت المشاهدة عبر مقطع فيديو وما إذا كان قد تم تشغيل مقطع فيديو.

وهناك بعض المتغيرات في المعادلة التي لم يتم توضيحها بشكل واضح. ولكن من المحتمل أن تدرس تيك توك التفاعلات المختلفة بحيث يتم تقييم بعضها أكثر من البعض الآخر.

وتضع تيك توك أيضًا تركيزًا حقيقيًا على صناع المحتوى عند الحكم على قيمة خلاصة For You. وتفكر المنصة في جودة الإنشاء، التي يتم الحكم عليها من خلال معدل النشر والاحتفاظ بصانع المحتوى وتحقيق الدخل من صانع المحتوى.

ولا يوجد مزيد من التفاصيل حول كيفية حكم المنصة على الاحتفاظ بصانع المحتوى وتحقيق الدخل منه. ولكن يبدو أن نجاح صانع المحتوى هو اعتبار حقيقي عند تحديد جودة مقاطع الفيديو في خلاصة For You.

تيك توك تأخذ في الاعتبار تحقيق الدخل والاحتفاظ بصانع المحتوى

من جانبها، لم تكن المنصة غامضة تمامًا بشأن كل هذا في الماضي. وفي تدوينات، قامت الشركة بتفصيل أساسيات كيفية عمل خلاصتها – التعليقات والحسابات التي تتابعها يمكن أن تؤثر في التوصيات.

كما أعطت نظرة على مركز الشفافية والمساءلة. الذي يأتي ردًا عن مخاوف الشركة حول قضايا مثل فقاعات الفلاتر.

ولا ينبغي للتقرير الجديد أن يبدد المخاوف بشأن التطبيق الذي يوجه المستخدمين نحو محتوى به مشكلات.

وتقول صحيفة صحيفة نيويورك تايمز إن المستند تم تسريبه من قبل أحد موظفي الشركة الذي كان قلقًا بشأن دور التطبيق في إيذاء النفس.

وتأخذ تيك توك في الاعتبار مجموعة من إشارات التفاعل عند تحديد ما تظهره للأشخاص. وقالت الشركة: نواصل الاستثمار في طرق جديدة لتخصيص تفضيلات المحتوى. وتخطي مقاطع الفيديو غير الملائمة أو المناسبة للفئة العمرية تلقائيًا. وإزالة انتهاكات إرشادات المجتمع.

ويوفر التسريب نظرة بشأن كيف تقرر تيك توك ما يظهر لك. وتقول الوثيقة إن التفاصيل المعروضة مبسطة للغاية. ولكن تشير إلى أن الطرق المعقدة لصناعة المنصات الاجتماعية لخوارزمياتها يمكن تقسيمها إلى أهداف واضحة ومشاركتها.