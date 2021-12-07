مفتاح التشفير الكمومي الفائق الأمان أصبح متاحًا للشراء

تقدم Cambridge Quantum أول منتج تجاري في العالم تم إنشاؤه بواسطة الحاسب الكمومي فقط، مما يفتح الباب أمام ما تراه الشركة على أنه سوق طويل الأجل محتمل بقيمة تريليون دولار للخدمات الكمومية.

وقالت شركة Cambridge Quantum إنها بصدد إطلاق منصة يمكنها توليد مفاتيح تشفير فائقة الأمان وبيعها كمنتج تجاري.

وأصبحت الشركة الناشئة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها هذا العام شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Quantinuum، وهي شركة برمجيات وأجهزة حاسب كمومية تمتلك فيها شركة Honeywell حصة 54 في المئة.

وقال رئيس الأمن السيبراني، دنكان جونز: إن Cambridge Quantum تستخدم الحاسب الكمومي لتوليد مفتاح تشفير عشوائي بشكل خاص.

ويمكن أن تولد أجهزة الحاسب الكمومية مفتاح تشفير عشوائي أكثر من أجهزة الحاسب التقليدية. ويجعلها ذلك أكثر أمانًا وأقل عرضة للهجمات السيبرانية.

وقالت Cambridge Quantum إن خدمة Quantum Origin تستهدف شركات الخدمات المالية وشركات الأمن السيبراني قبل توسيعها لتشمل قطاعات أخرى ذات أولوية عالية، مثل الاتصالات والطاقة والتصنيع والدفاع والحكومة.

وقال إلياس خان، الرئيس التنفيذي لشركة Quantinuum ومؤسس Cambridge Quantum: عملنا منذ عدد من السنوات على طريقة لاستخدام الميزات الفريدة لأجهزة الحاسب الكمومية بكفاءة وفعالية من أجل تزويد عملائنا بطرق للدفاع ضد الخصوم والمجرمين الآن وفي المستقبل بمجرد انتشار أجهزة الحاسب الكمومية.

وأضاف: تمنحنا Quantum Origin القدرة على أن نكون في مأمن من التهديدات الأكثر تعقيدًا وقوة اليوم. بالإضافة إلى التهديدات من أجهزة الحاسب الكمومية في المستقبل.

أول مفتاح تشفير تم إنشاؤه بواسطة الحاسب الكمومي

تعتمد أجهزة الحاسب الكمومية على وحدات البت الكمومية، أو الكيوبتات، التي يمكن ضبطها على واحد وصفر في نفس الوقت.

ويولد ذلك مسارات أكثر بشكل كبير من أجهزة الحاسب التقليدية التي تكون وحدات البت فيها إما آحاد أو أصفار.

ويعتقد الباحثون أن أجهزة الحاسب الكمومية يمكن أن تعمل بملايين المرات أسرع من أجهزة الحاسب العملاقة المتقدمة اليوم.

وتم تصميم منتج مفتاح الأمان المستقل لشركة Quantinuum للتنافس مع شركات إدارة مفاتيح التشفير، بما في ذلك خدمة خزنة مفاتيح Azure التابعة لشركة مايكروسوفت وخدمة AWS لإدارة المفاتيح التابعة لشركة أمازون.

وتندفع شركات جوجل و IBM وعشرات من الشركات الناشئة لبناء أجهزة حاسب كمومية للاستفادة من الفيزياء. وتعتبر أجهزة التوليد الحالية ثقيلة وعرضة للخطأ. وتتطلب درجات حرارة منخفضة للغاية. كما تحتوي على عدد قليل من البتات التي يمكن كتابة التعليمات البرمجية عليها.