لاجئون من الروهينغا يقاضون فيسبوك

رفع لاجئون من الروهينغا من ميانمار دعوى قضائية ضد شركة ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، مقابل 150 مليار دولار بسبب مزاعم بأن شركة التواصل الاجتماعي لم تتخذ إجراءات ضد خطاب الكراهية ضد الروهينغا الذي ساهم في العنف.

وتم رفع الدعوى القضائية الجماعية في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا من قبل شركتي المحاماة Edelson و Fields. وتحاجج الدعوى بأن فشل الشركة في مراقبة المحتوى وتصميم منصتها ساهم في العنف الواقعي الذي يواجهه مجتمع الروهينجا.

وفي إجراء منسق، قدم محامون بريطانيون أيضًا خطاب إشعار إلى مكتب فيسبوك في لندن.

وقالت الشركة إنها كانت بطيئة للغاية في منع التضليل والكراهية في ميانمار. ولكن اتخذت منذ ذلك الحين خطوات للقضاء على انتهاكات المنصات في المنطقة. بما في ذلك حظر الجيش من فيسبوك وإنستاجرام بعد انقلاب الأول من فبراير.

وأشارت فيسبوك إلى أنها محمية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون بموجب قانون الإنترنت الأمريكي المعروف بالقسم 230.

وينص القسم 230 على أن المنصات عبر الإنترنت ليست مسؤولة عن المحتوى المنشور من قبل أطراف خارجية.

وتقول الشكوى إنها تسعى لتطبيق قانون ميانمار على الدعاوى إذا تم رفع المادة 230 كدفاع. ويمكن للمحاكم الأمريكية تطبيق القانون الأجنبي على القضايا التي حدثت فيها أضرار ونشاط من قبل الشركات في بلدان أخرى.

وقال خبيران قانونيان إنهما لا يعلمان بسابقة ناجحة لتطبيق القانون الأجنبي في الدعاوى القضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي حيث يمكن تطبيق إجراءات الحماية بموجب القسم 230.

ومن الممكن الاحتجاج بقانون. ولكن من غير المتوقع أن يكون ناجحًا. وقد يكون من الغريب أن يمنع الكونغرس الإجراءات بموجب القانون الأمريكي ويسمح لها بالمرور بموجب قانون أجنبي.

وفر أكثر من 730 ألفًا من مسلمي الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار في شهر أغسطس 2017 بعد حملة عسكرية قال اللاجئون إنها شملت القتل الجماعي والاغتصاب.

ووثقت جماعات حقوقية قتل المدنيين وحرق القرى. بينما تقول سلطات ميانمار إنها كانت تقاتل تمردًا وتنفي ارتكاب فظائع منهجية.

فيسبوك تواجه شكوى بقيمة 150 مليار دولار

في عام 2018، قال محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن استخدام فيسبوك لعب دورًا رئيسيًا في نشر خطاب الكراهية الذي أجج العنف.

ووجد تحقيق أجرته وكالة رويترز في ذلك العام أكثر من 1000 مثال على المنشورات والتعليقات والصور التي تهاجم الروهينجا وغيرهم من المسلمين عبر المنصة.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية قضية في اتهامات بارتكاب جرائم في المنطقة. وفي شهر سبتمبر، أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي فيسبوك بنشر سجلات الحسابات المرتبطة بالعنف ضد الروهينجا في ميانمار. التي أغلقتها عملاقة التواصل الاجتماعي.

وتشير الدعوى الجماعية الجديدة إلى ادعاءات فرانسيس هوجين بأن الشركة لا تراقب المحتوى المسيء في البلدان التي من المحتمل أن يتسبب فيها هذا الخطاب بأكبر قدر من الضرر.

وتستشهد الشكوى أيضًا بتقارير إعلامية حديثة مفادها أن جيش ميانمار كان يستخدم حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي للانخراط في ما يشار إليه على نطاق واسع في الجيش باسم قتال المعلومات.

وقال محمد طاهر، وهو لاجئ يعيش في مخيمات بنغلاديش المترامية الأطراف التي تضم أكثر من مليون من الروهينجا، إن فيسبوك استخدمت على نطاق واسع لنشر الدعاية المناهضة للروهينجا.