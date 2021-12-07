صفقة مايكروسوفت مع Nuance قد تواجه رفضًا أوروبيًا

تجري هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي نظرة أعمق على صفقة شركة مايكروسوفت البالغة قيمتها 19.7 مليار دولار لشراء شركة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكلام Nuance.

وتطلب هيئة مكافحة الاحتكار من العملاء والمنافسين وضع قائمة بالمخاوف، وذلك بحسب استبيان من الشهر الماضي اطلعت عليه وكالة رويترز.

ويعتبر التواصل الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا هو الأكثر شمولاً من قبل هيئة مكافحة الاحتكار منذ أن أعلنت الشركات عن الاستحواذ في شهر أبريل.

وبعد الحد الأدنى من المراجعة، قالت وزارة العدل الأمريكية في شهر يونيو ولجنة المنافسة الأسترالية في شهر أكتوبر إنهما لن تعترضا على الصفقة.

وتقدمت الشركات للحصول على الموافقة من مكتب المنافسة التابع للمفوضية الأوروبية الشهر الماضي، ولدى المنظم حتى 21 ديسمبر لتمرير الصفقة أو فتح تحقيق أكبر.

وكانت الشركتان تتوقعان إتمام الصفقة بنهاية هذا العام. ولكنها قالتا في الشهر الماضي إن الجدول الزمني قد يتأخر إلى أوائل العام المقبل.

ويسأل الاستبيان ما إذا كانت مايكروسوفت و Nuance من المنافسين وما إذا كان الارتباط يمكن أن يؤثر في العملاء والمنافسين، بما في ذلك ما إذا كان بإمكان مايكروسوفت تفضيل Nuance على الخدمات المنافسة.

وتبيع Nuance تقنية النسخ التي تحظى بشعبية بين الأطباء ومراكز الاتصال التي ترغب في أتمتة تدوين الملاحظات.

وتشتهر Nuance ببرنامجها Dragon، الذي يستخدم التعلم العميق لنسخ الكلام وتحسين دقته بمرور الوقت من خلال التكيف مع صوت المستخدم.

ويرى المحللون أن الصفقة تعزز وجود مايكروسوفت في سوق الرعاية الصحية. وتجلب لها بيانات صوتية وطبية جديدة لتدريب عروض الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والكلام والأمن البيومتري.

أوروبا تريد تعليقات بشأن صفقة مايكروسوفت

مثل غيرها من شركات التكنولوجيا الكبيرة، طورت مايكروسوفت أعمالها لسنوات من خلال عمليات الاستحواذ، مثل الإعلانات وألعاب الفيديو.

ولكن في العقد الماضي، تجنبت مايكروسوفت التحقيقات التي أصابت منافسيها جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون. وتواجه جميع هذه الشركات دعاوى وتحقيقات ضد الاحتكار في العديد من القضايا.

وقد تشمل المخاوف المحتملة بشأن الصفقة المعلقة قيام مايكروسوفت بفرض مجموعة أوفيس على عملاء Nuance من خلال تجميعهم معًا. وتخدم Nuance نحو 77 في المئة من المستشفيات الأمريكية.

وكان أحد مفاتيح نجاحها هو ضمان أنه يمكنها استخدام البيانات لتطوير أنظمة التعرف على الصوت من خلال الصفقات مع العملاء.

وينص عقد Nuance مع المركز الطبي بجامعة أوغوستا على ما يلي: يجب توفير وصول Nuance إلى البيانات الصوتية والنصية. ومنح Nuance ترخيصًا دائمًا وخاليًا من حقوق الملكية لنسخ واستخدام وتحليل هذه البيانات لأبحاث التعرف على الكلام.

ولا يتمتع بائعي السحابة مثل أمازون ومايكروسوفت عادةً بوصول غير مقيد إلى بيانات العملاء للبحث والتطوير. ولكن فرصة اكتساب تلك العلاقات والبيانات توضح اهتمام عملاقة البرمجيات بشركة Nuance.