سامسونج تدمج الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية

قالت شركة سامسونج إنها تدمج قسمي الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية، وعينت رؤساء تنفيذيين مشاركين جدد في أكبر تعديل منذ عام 2017 لتبسيط هيكلها والتركيز على أعمال شرائح المنطق.

ويقود اثنان من الرؤساء التنفيذيين المشاركين، بدلاً من ثلاثة، الشركة الكورية الجنوبية لأنها تركز على ركيزتي عمل هما الرقاقات والأجهزة الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف الذكية، للمساعدة في قيادة المرحلة التالية من النمو وتعزيز القدرة التنافسية.

وتسعى سامسونج، التي ساعدتها علامتها التجارية الرائدة جالاكسي في أن تصبح أكبر صانعة للهواتف الذكية في العالم من حيث الحجم، على إنعاش نمو الهاتف المحمول المتباطئ، الذي تقلصت مساهمته في الأرباح إلى 21 في المئة في الربع الأخير من 70 في المئة تقريبًا في ذروته في أوائل عام 2010.

وأصبحت أعمال مكوناتها، بقيادة الرقاقات، هي الأكثر ربحية، مدعومة بالطفرة في تخزين البيانات والنقص الأخير في إمدادات أشباه الموصلات العالمية.

وحققت الأعمال ما يقرب من ثلاثة أرباع أرباح تشغيل سامسونج البالغة 13.4 مليار دولار في الربع الأخير.

وقالت سامسونج إن هان جونغ هي، رئيس أعمال شاشات العرض المرئية، يصبح رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا. ويقود القسم المدمج حديثًا الذي يشمل الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية بالإضافة إلى الاستمرار في قيادة أعمال التلفاز.

وارتقى هي في الرتب في مجال شاشات العرض المرئية، دون خبرة في مجال الهاتف المحمول.

وليس من الواضح ما هي التغييرات أو أقسام العمل المتوقعة في عهد هي. ولكن المحللين قالوا إن التعديل يمكن أن يساعد سامسونج في مواجهة تحديات مثل تقديم خدمات متصلة بسلاسة بين هواتفها الذكية والأجهزة المنزلية.

ويتمثل التحدي الأكبر على المدى الطويل في تشكيل منصة خاصة بالشركة. ويتعين على هذه الشركات أن تستمر في زيادة الاتصال بين الأجهزة. ولكن لم تكن قادرة حتى الآن على إنشاء منصة دائمة.

وتمثل المشكلات الأكثر إلحاحًا هي نقص إمدادات الرقاقات وارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات اللوجستية والمنافسة وسط مخاوف بشأن تباطؤ سوق الهاتف المحمول.

سامسونج تعلن عن تغيير كبير

تم تعيين كيونغ كي هيون، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع المكونات الإلكترونية Samsung Electro-Mechanics والقائد السابق لشريحة ذاكرة الفلاش وفريق التكنولوجيا، في منصب الرئيس التنفيذي المشارك لقيادة قسم الرقاقات والمكونات.

وتمثل إعادة التنظيم أحدث علامة على التغيير المركزي في الشركة. وذلك بعد إطلاق سراح نائب رئيس مجلس الإدارة جاي واي لي في شهر أغسطس بعد إدانته بالرشوة.

وتركز المجموعة على مجالات من أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى المستحضرات الصيدلانية. مع خطط لاستثمار 206 مليارات دولار في هذه المجالات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف الشركة الرائدة إلى تجاوز TSMC لتصبح رقم 1 في تصنيع الرقاقات بحلول عام 2030. وذلك من خلال استثمار نحو 150 مليار دولار في أعمال شرائح المنطق، بما في ذلك المصانع.