تيسلا تواجه تحقيق بشأن مخاطر ألواحها الشمسية

فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا في شركة تيسلا بشأن الشكوى بأنها فشلت في إخطار مساهميها والجمهور بشكل صحيح بمخاطر الحريق المرتبطة بعيوب نظام الألواح الشمسية على مدار عدة سنوات.

ويثير التحقيق ضغوطًا تنظيمية على شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، التي تواجه تحقيقًا فيدراليًا بشأن السلامة في الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق.

وتم نشر مخاوف بشأن الحرائق من أنظمة تيسلا الشمسية سابقًا. ولكن هذا هو أول تقرير تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن تحقيق تيسلا ردًا على طلب قانون حرية المعلومات المقدم من ستيفن هينكس، مدير الجودة الميداني السابق في تيسلا، الذي قدم شكوى بشأن أنظمة الطاقة الشمسية في عام 2019 وطلب من الوكالة معلومات حول التقرير.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في رد بتاريخ 24 سبتمبر على هينكس: لقد تأكدنا من فريق قسم الإنفاذ أن التحقيق الذي تسعى للحصول على السجلات منه لا يزال نشطًا ومستمرًا.ورفضت طلبه بتقديم سجلاتها.

وقال مسؤول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الرد لا ينبغي أن يؤخذ على أنه إشارة للوكالة بحدوث انتهاكات للقانون.

وتم طرد هينكس، المدير السابق لقسم الجودة في تويوتا، من تيسلا في شهر أغسطس 2020. ورفع دعوى قضائية ضد الشركة مدعيا أن الفصل كان انتقاما لإثارة مخاوف تتعلق بالسلامة.

وفي الشكوى، قال هينكس إن تيسلا و SolarCity لم تفصحا عن مسؤوليتهما بشأن تعرض الممتلكات لأضرار وخطر إصابة المستخدمين والحريق وما إلى ذلك للمساهمين قبل الاستحواذ وبعده.

ووفقًا للشكوى، أخفقت تيسلا أيضًا في إخطار العملاء بأن الموصلات الكهربائية المعيبة قد تؤدي إلى نشوب حرائق.

وأخبرت الشركة المستهلكين أنها بحاجة إلى إجراء صيانة لنظام الألواح الشمسية لتجنب حدوث عطل قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل النظام.

تيسلا أخفت مشكلات السلامة بشأن ألواحها الشمسية

قال هينكس إن الشركة لم تحذر من مخاطر نشوب حرائق ولم تعرض إغلاقًا مؤقتًا لتخفيف المخاطر أو أبلغت المنظمين بالمشكلات.

وتأثر أكثر من 60 ألف عميل سكني في الولايات المتحدة و 500 حساب حكومي وتجاري بهذه المشكلة. وذلك وفقًا لدعوى رفعها في شهر نوفمبر من العام الماضي ضد الشركة بشأن الإنهاء غير المشروع.

وانتقل هينكس، وهو مدير قديم في قسم الجودة في أمريكا الشمالية في تويوتا، إلى SolarCity كمهندس جودة في عام 2016، قبل أشهر من استحواذ تيسلا على SolarCity. وبعد الاستحواذ تغيرت مهامه وأصبح على علم بالمشكلة المنتشرة.

وقال هينكس إنه أخبر إدارة الشركة أنها بحاجة إلى إغلاق أنظمة الطاقة الشمسية المعرضة للحريق. كما أبلغ منظمي السلامة. وعندما تم تجاهل نصائحه، شرع في تقديم شكوى إلى المنظمين.

وقال في الشكوى: حذر كبير المحامين من أي حديث بهذه القضية للجمهور على أنه يضر بسمعة تيسلا. بالنسبة لي هذا أمر إجرامي.

ويعود التقاضي والمخاوف بشأن الموصلات المعيبة وقضايا نظام الألواح الشمسية إلى عدة سنوات. وقالت وول مارت في دعوى قضائية عام 2019 ضد تيسلا إن النظام الشمسي أدى إلى سبعة حرائق في المتاجر.

ورفع العديد من العملاء المقيمين أو شركات التأمين الخاصة بهم دعوى قضائية ضد الشركة ومورد قطع الغيار Amphenol بسبب حرائق تتعلق بأنظمتهم الشمسية.