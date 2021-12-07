العملات المشفرة المستقرة تواجه قيودًا في اليابان

تعمل اليابان على الحد من عدد مصدري العملات المشفرة المستقرة مثل Tether، المدعومة بأصول احتياطية مثل الدولار أو الين، لتنضم إلى الولايات المتحدة في التحرك نحو قيود أكثر صرامة على شريحة متنامية من التمويل.

وغالبًا ما يتم ربط العملات المشفرة المستقرة بعملة ورقية لمنع نوع التقلب المرتبط بعملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

وتسعى وكالة الخدمات المالية إلى اقتراح تشريع في عام 2022 لتقييد إصدار العملات المستقرة على البنوك وشركات التحويل البنكي.

وجلبت أزمة الديون التي اجتاحت شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند الانتباه مجددًا إلى مزاعم الاستقرار من خلال هذه العملات المشفرة.

وتعد Tether، أكبر عملة مستقرة متداولة مدعومة جزئيًا بالأوراق التجارية، نوعًا من ديون الشركات القصيرة الأجل. وقالت الشركة، الموضوعة تحت المجهر، في شهر سبتمبر إنها لا تملك أي أوراق تجارية أو ديون أخرى صادرة عن إيفرجراند.

وكتبت السلطات المالية الأمريكية في تقرير صدر في شهر نوفمبر: لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو العملة المستقرة والحماية، يجب أن تطلب التشريعات من مصدري العملات المستقرة أن يكونوا مؤسسات إيداع مؤمنة تخضع للإشراف والتنظيم المناسبين على مستوى مؤسسة الإيداع وعلى مستوى الشركة القابضة.

وترى هيئة الخدمات المالية اليابانية أن الحد من إصدار العملات المستقرة للبنوك وشركات الحوالات المصرفية، وهو أمر مطلوب قانونيًا لحماية أصول العملاء، كطريقة لتقليل المخاطر على مستخدمي العملات.

ووصلت القيمة السوقية للعملات المستقرة الصادرة عن أكبر مصدري العملات المستقرة إلى أكثر من 127 مليار دولار اعتبارًا من شهر أكتوبر 2021.

اليابان تحد من عدد مصدري العملات المشفرة المستقرة

كما تشدد هيئة الخدمات المالية اللوائح التي تهدف إلى منع غسيل الأموال. ويخضع الوسطاء مثل مزودي المحفظة المشاركين في معاملات وإدارة العملات المستقرة لإشراف الوكالة.

ويطلب منهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب قانون اليابان بشأن منع نقل العائدات الإجرامية. بما في ذلك التحقق من هويات المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وتتمتع العملات المستقرة بفوائد محتملة لكل من الشركات والمستهلكين. ويسمح ذلك بتحويل الأموال ودفع ثمن المشتريات بتكاليف معاملات منخفضة للغاية.

وهناك عملة رقمية جديدة مدعومة بالودائع المصرفية في طريقها للانطلاق في اليابان في وقت مبكر من عام 2022. وهو جهد يشمل أكبر البنوك في البلاد ونحو 70 شركة ومنظمة أخرى.