كيفية التعرف على مراجعات أمازون المزيفة وتجنبها

يمتلك متجر أمازون ملايين المنتجات عليه في مختلف الدول حول العالم، ويعني ذلك ملايين التجار والمستخدمين المتواجدين فيه باستمرار.

ويقدم أمازون نظامًا خاصًا لتقييم المنتجات الموجودة فيه، حيث يستطيع المستخدم تقييم المنتج بالنقاط وكتابة مراجعة بسيطة عنه.

ولكن يستخدم بعض التجار والشركات المنافسة هذه المراجعات بطريقة سلبية عبر مجموعة من المراجعات المزيفة التي تنشر في الموقع.

وقد تكون هذه المراجعات إما سلبية أو إيجابية بحسب غرض المستخدم من كتابتها، حيث يقوم بعض التجار بشراء المراجعات الإيجابية من أجل رفع منتجهم وإعطائه تقييمًا يبالغ في جودته، بينما يقوم بعض المنافسين بتقييم منتجات منافسيهم بشكل سلبي لجعلها أقل في قائمة البحث والتقييم الكلي.

وتشارك المراجعات المزيفة في الكثير من عمليات الخداع والغش التجاري للمنتجات على أمازون، حيث يمكن أن يصف أحدهم المنتج بأنه أصلي وهو في الحقيقة مزيف ولا يستحق ثمنه.

ونتيجة لذلك، فإنك تحتاج إلى معرفة المراجعات المزيفة وكشفها حتى لا تنخدع وتخسر أموالك مع منتجات مزيفة لا تؤدي الغرض.

معرفة المراجعات المزيفة في أمازون

توجد طريقتين لمعرفة المراجعات المزيفة في أمازون والوصول إليها، حيث تستطيع كشف المراجعات المزيفة يدويًا أو آليًا عبر مجموعة من المواقع الخارجية التي تقوم بفحص هذه المراجعات والمراجعين لتحديد المراجعات المزيفة وكشفها.

الطريقة اليدوية لكشف المراجعات المزيفة

لا تضمن هذه الطريقة الوصول إلى المراجعات المزيفة دائمًا، حيث تعتمد على الخبرة أكثر من وجود قواعد ثابتة لها.

ولكن يمكنك إتباع القواعد العامة التالية التي تساعدك في الوصول إلى المراجعات المزيفة:

أنظر إلى نسبة المراجعات التي تعطي المنتج 5 نجوم أو نجمة واحدة. وكلما زاد الفارق بين عدد المراجعات الإيجابية والسلبية فإن هذا دليل على وجود شيء خاطئ.

قم بقراءة المراجعة المكتوبة، وإذا لم تجد تفصيلًا لتجربة المستخدم أو سبب هذا التقييم فإن هذه المراجعة على الأغلب مزيفة.

عندما يذكر أحد المراجعين منتجًا منافسًا أو يقارن بين منتجين، فإن هذا على الأغلب يعني أنها مراجعة مزيفة.

تأكد من إجمالي عدد المراجعات مقارنةً بشهرة المنتج، وإذا كان أحد المنتجات غير مشهورًا ولكن يمتلك الكثير من المراجعات، فإن هذا يعني أن أغلبها مراجعات مزيفة.

ويمكنك أن تجد في الصورة بالأسفل مراجعة لأحد المنتجات في أمازون الأمريكي وهي مراجعة حقيقية مزودة بالصور وموثقة لعملية الشراء.

مراجعة تقييمات أمازون تلقائيًا

تستطيع عبر استخدام أحد المواقع المذكورة في الأسفل أن تصل إلى المراجعات المزيفة في أمازون:

موقع ReviewMeta

يعتمد هذا الموقع على الذكاء الاصطناعي من أجل الوصول إلى المراجعات المزيفة للمنتجات في أمازون. وبعد ذلك حذفها من إجمالي التقييمات لتحصل في النهاية على التقييم الحقيقي للمنتج.

وكل ما تحتاج للقيام به هو إضافة رابط المنتج في الموقع لتحصل على النتيجة التالية التي تضم النسبة الصحيحة للمراجعات وإن كان المنتج جيدًا أم لا.

موقع Fakespot

يقدم لك هذا الموقع إضافة تستطيع تحميلها من أجل الوصول الى المراجعات المزيفة في مختلف المتاجر الإلكترونية حول العالم.

وتعمل هذه الإضافة مع أمازون وebay وغيرها من المتاجر الإلكترونية، ويمكنك تثبيتها على أي متصفح تستخدمه أو أي هاتف.

وتستطيع عبر هذه الإضافة تنقيح المنتجات التي تظهر أمامك في المتجر بحسب نسبة المراجعات الأصلية أو المراجعات الحقيقة.

موقع The Review Index

يعمل هذا الموقع على تقييم المراجعات الموجودة لمنتجات أمازون المختلفة ومن ثم يعطيها تقييمًا من عشرة. ويعرض لك المراجعات الحقيقية داخل هذا المنتج حتى تقرأها وتتعرف على المنتج بشكل أفضل.