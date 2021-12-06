علي بابا تخضع لتعديل إداري كبير

أعلنت شركة علي بابا عن إعادة تنظيم أعمالها التجارية الإلكترونية الدولية والمحلية مع استبدال مديرتها المالية في واحدة من أكبر التعديلات في تاريخها الحديث.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه شركة التكنولوجيا العملاقة التباطؤ الاقتصاد والقمع التنظيمي.

وتتنحى ماجي وو، المديرة المالية السابقة لعملاقة التجارة الإلكترونية، في شهر أبريل المقبل ويحل محلها توبي شو، نائب المدير المالي الحالي.

وتستمر وو في دورها ضمن Alibaba Partnership، وهي مجموعة حصرية من الموظفين لها تأثير كبير في توجهات الشركة. كما تظل كمديرة تنفيذية في مجلس إدارة علي بابا.

وتمثل علي بابا إحدى الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة التي سعت لإدراج ثانوي في هونغ كونغ وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وتأسست الشركة في عام 1999. وقد خضعت لتعديل كبير عندما نقل جاك ما الشعلة كرئيس تنفيذي إلى دانيال تشانغ في عام 2015 وعينه أيضًا رئيسًا في 2019.

وقالت وو في بيان: الإعلان عن الانتقال هو تتويج للتحضير المكثف على مدى سنوات عديدة وجزء من تخطيط تعاقب القيادة في الشركة.

وأضافت: تشهد الأسواق دائمًا صعودًا وهبوطًا. ولكن علي بابا لديها أهداف طموحة طويلة الأجل. نحن في سباق ويجب أن يكون لدينا أجيال جديدة من المواهب لدفع الشركة إلى الأمام.

وانضم شو إلى الشركة قادمًا من برايس ووترهاوس كوبرز PwC قبل ثلاث سنوات. وظهر لأول مرة كنائب المديرة المالية في يوم المستثمر للشركة العام الماضي.

وقد أشرف على العديد من الصفقات الكبرى في الشركة. بما في ذلك شراكة عملاقة التجارة الإلكترونية مع ستاربكس في الصين.

وإلى جانب خلافة المديرة المالية، كشفت علي بابا أيضًا عن إعادة تنظيم كبيرة لدعم استراتيجيتها ذات الشقين للتجارة الإلكترونية المحلية والدولية، حسبما قال دانييل تشانغ في رسالة داخلية.

تأسست علي بابا في عام 1999

يقود جيانغ فان التجارة الرقمية الدولية التي تم تشكيلها حديثًا. وقاد فان لسنوات محركات الإيرادات الأساسية للشركة المتمثلة في الأسواق التي تواجه المستهلك في الصين.

وتضم الوحدة الدولية Lazada التي يقع مقرها في جنوب شرق آسيا، والتي استحوذت علي بابا عليها في عام 2016. واشترت علي بابا أيضًا حصة أغلبية في شركة Trendyol التركية واستحوذت على Daraz، نظيرتها في جنوب آسيا.

وكتب تشانغ في رسالته: نواصل التركيز على أن نصبح شركة عالمية. نعتقد أن الأسواق الخارجية تقدم لنا العديد من الإمكانات والفرص المثيرة للاستحواذ عليها.

كما تندمج الأسواق المحلية للمستهلكين وأسواق الجملة لتشكيل وحدة التجارة الرقمية الصينية الجديدة تحت إشراف ترودي داي.

وكانت داي تقود البازار الذي يستهدف الفئات السكانية ذات الدخل المنخفض في الصين Taobao Deals وخدمة بقالة الحي Taocaicai.