روبوت يحاكي تعابير الوجه البشري بشكل مخيف

عرضت شركة Engineered Arts، المصممة والمصنعة للروبوت البشري ومقرها المملكة المتحدة، مؤخرًا أحد أكثر إبداعاتها واقعية في مقطع فيديو نشر عبر منصة يوتيوب.

ويظهر الفيديو الروبوت، المسمى Ameca، وهو يقلد مجموعة من تعابير الوجه التي تشبه الإنسان بشكل لا يصدق.

وفي بداية الفيديو، يبدو أن Ameca يستيقظ، حيث ينقل وجهه مزيجًا من الارتباك والإحباط عندما يفتح عينيه. ولكن عندما يبدأ Ameca بالنظر إلى يديه وذراعيه، يفتح الروبوت فمه ويرفع حواجبه في شكل مذهل.

وحقق المقطع الذي تبلغ مدته 40 ثانية أكثر من مليون مشاهدة عبر الإنترنت منذ أن أصدرته Engineered Arts في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتصف الشركة Ameca بأنه الروبوت الأكثر تقدمًا على مستوى العالم والذي يمثل طليعة تكنولوجيا الروبوتات البشرية.



ولكن Ameca لا يمشي أو يقفز مثل روبوت Atlas من بوسطن ديناميكس. ومن المحتمل ألا نرى Ameca يمشي ويتحدث بيننا في أي وقت قريب.

وتقول شركة Engineered Arts إن Ameca غير قادر حاليًا على المشي، وذلك بالرغم من أنها تريد منحه هذه القدرة في مرحلة ما.

وفيما يتعلق بما إذا كان Ameca يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، توضح Engineered Arts أنها تترك قدرات الذكاء الاصطناعي للمطورين، إذ إنها تتعامل مع حركات الجسم الواقعية.

كما طورت Engineered Arts أيضًا روبوتًا واقعيًا آخر، يدعى Mesmer. وتقول الشركة إنها استخدمت مسحًا ثلاثي الأبعاد لأشخاص حقيقيين لإعطاء الروبوت بنية عظمية دقيقة وملمس جلدي وتعبيرات وجه نابضة بالحياة.

وفي مقطع فيديو تم نشره بعد أيام قليلة من عرض Ameca، يقدم Mesmer سلسلة من التعبيرات التي تبدو أكثر إقناعًا، نظرًا لأن هذا الروبوت يحتوي على بشرة وميزات وجه أكثر واقعية من Ameca في الوقت الحالي.

ونظرًا لأن Engineered Arts تركز على إنشاء روبوتات شبيهة بالبشر لمراكز العلوم والمتنزهات والشركات، فمن المحتمل أن يكون Ameca و Mesmer مركز الاهتمام في الأماكن والأحداث، بدلاً من الروبوتات المصممة للقيام بعمل معين.

يظهر روبوت Ameca تعابير وجه تشبه الإنسان

قالت الشركة إن Ameca هو منصة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ولكن يسمح للآخرين بتطوير خوارزميات التعلم الآلي اللازمة.

وذكرت شركة Engineered Arts سابقًا أنها تستخدم محركات قوية صامتة ذات عزم دوران عالٍ لدفع حركات جسم Mesmer ورأسه، مع تصميم كل شيء من البداية للعمل معًا بشكل مثالي.

كما تستخدم مستشعرات مثل الكاميرات ومستشعرات العمق و LiDAR والميكروفونات. وللتحكم في الحركات، طورت برنامجًا قائمًا على المتصفح. ويعمل البرنامج مثل التطبيقات الثلاثية الأبعاد المستخدمة في المؤثرات البصرية أو الرسوم المتحركة للألعاب.

وإذا كنت تريد رؤية Ameca في الحياة الواقعية. فإن Engineered Arts تقول إنها تعرضه خلال فعاليات معرض CES 2022 في شهر يناير.