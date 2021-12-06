تلفاز Fire 4K من توشيبا يتفوق على تلفاز أمازون

أعلنت شركة توشيبا – أحد شركاء Fire TV من شركة أمازون – عن نموذج جديد M550KU LED 4K UHD Smart TV قد يتفوق على أجهزة التلفاز التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بعملاقة التجارة الإلكترونية والتي تم إطلاقها قبل أسابيع.

وتقدم توشيبا أجهزة تلفاز Fire TV 4K الأولى التي تتميز بالتعتيم المحلي، وهي تقنية إضاءة خلفية تنتج تباينًا ومستويات سوداء محسّنة مقارنة بطريقة LED المباشرة التي تستخدمها الأجهزة الأرخص ثمناً وسلسلة Fire TV Omni الجديدة من أمازون.

وتقول توشيبا إن الفئة M الجديدة تحتوي على ما يصل إلى 48 منطقة تعتيم. ويأتي التلفاز بأحجام 55 و 65 و 75 إنشًا.

نتيجة لذلك بافتراض أن عدد مناطق التعتيم البالغ 48 ينطبق على أكبر نموذج، فإنه ليس منافسًا لأجهزة Vizio أو TCL المتطورة، التي تتضمن المزيد من مناطق التعتيم في أنظمة الإضاءة الخلفية الخاصة بها. ولكن لا يزال يتعين عليها إجراء تحسين كبير في جودة الصورة الإجمالية.

وبالرغم من تضمين ميزات مثل Dolby Vision في مجموعات Omni الأكبر حجمًا، لم تبني أمازون نظام تعتيم محلي كامل في الأجهزة.

ويتضمن التلفاز محرك REGZA Engine 4K الذي يدعم تقنية Ultra Essential PQ، وهذا هو النظام الذي تقول توشيبا إنه يعمل على تحسين الصورة والألوان تلقائيًا.

وهناك Dolby Vision HDR، جنبًا إلى جنب مع 480 Motion Rate للحصول على لقطات أكثر سلاسة بمعدل إطارات عالٍ. ويتم تضمين وضع وقت الاستجابة التلقائي المنخفض أيضًا.

وعلى الجانب الصوتي، يوجد صوت محيطي DTS Virtual: X و Dolby Atmos. ويسمح التعتيم المحلي للإضاءة الخلفية بالإضاءة والتعتيم في مناطق مختلفة من الشاشة بناءً على المحتوى.

نتيجة لذلك تظهر المشاهد المظلمة بالطريقة التي ينبغي أن تظهر بها دون أن يبدو كل شيء رماديًا.

توشيبا لديها تلفاز Fire TV يتميز بالتعتيم المحلي

تحتوي أجهزة تلفاز M-Series Fire TV الجديدة من توشيبا أيضًا على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويعني ذلك أنها تدعم المزيد من الألعاب السلسة من Xbox Series X و Xbox Series S و PS5.

ويتم طرح أجهزة التلفاز للبيع هذا الشهر مقابل 800 دولار (55 إنشًا) أو 1000 دولار (65 إنشًا) أو 1200 دولارًا (75 إنشًا).

وتشترك أجهزة توشيبا مع خط Omni في وجود ميكروفونات مدمجة لأوامر أليكسا الصوتية دون استخدام اليدين.

ومقارنةً بخط Omni من أمازون، فإنك تدفع أكثر مقابل ميزة التعتيم المحلية. وعادةً ما يصل سعر تلفازي Omni بقياس 65 إنشًا إلى 830 دولار، على سبيل المثال.

ومع ذلك، من الفيد رؤية هذه التحسينات قادمة لأجهزة التلفاز المزودة ببرامج أمازون المضمنة. ومع إطلاق المزيد من المجموعات ذات التعتيم المحلي (وربما حتى Mini LED). فقد تبدأ أجهزة Roku و Google TV بالحصول على منافسة.