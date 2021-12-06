استخدامات أليكسا مساعد أمازون التي لم تكن تعرفها

تتيح أمازون استخدام مساعدها الصوتي أليكسا عبر أجهزة المنزل الذكية الخاصة بها والتي تشمل مكبرات الصوت وكاميرات المراقبة الذكية.

ويمتلك أليكسا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستخدامات المختلفة التي تجعله مفيدًا للغاية في المنزل ومختلف الوظائف الأخرى.

وتستطيع استخدام أليكسا في الأمور التالية:

مراقبة المنزل وتبليغ عند حدوث أي أمر طارئ

تمتلك معظم أجهزة المنزل الذكي من أمازون مكبرات صوت ومايكروفونات مدمجة بها، وذلك لتتعرف على صوتك وتستجيب لاوامرك.

ولكن يستخدم أليكسا هذه الميكروفونات في أمور أخرى، حيث يستطيع التعرف على أصوات اختراق المنزل وتحطيم الأشياء حتى يرسل لك تنبيهًا بوجود خطر في المنزل لتستطيع التصرف.

ويمكنك تفعيل خاصية Alexa Guard عبر التحدث إلى سماعة الصوت الذكية وتوجيه الأمر التالي : Alexa I’m leaving حتى تبدأ بالعمل.

وتستطيع التحكم في اختياراتها بشكل أكبر عبر تطبيق أليكسا الموجود في هاتفك الذكي.

التحكم في إضاءة المنزل عبر مساعد أمازون

يستطيع مساعد أمازون التحكم في إضاءة المنزل بسهولة عبر توصيله بأجهزة الإضاءة الذكية الموجودة في المنزل.

ويمكنك استخدامه تحديدًا مع جهاز Philips Hue المميز الذي يربط جميع مصابيع الإضاءة في المنزل مع المساعد الذكي.

الاستماع إلى الكتب الصوتية عبر Audible

يمتلك مساعد أمازون خاصية تسمح له بالعمل مباشرةً مع خدمة Audible للكتب الصوتية، وتستطيع توجيه الأمر مباشرةً إليه ليبدأ بتشغيل الكتاب الصوتي.

الوصول إلى الطبيب البيطري عبر أليكسا

عندما تقوم بتفعيل خاصية MyPetDoc الموجودة في أليكسا، فإنك تستطيع الحصول على إجابات تتعلق بصحة حيوانك الأليف عبر أليكسا مباشرةً.

ويشبه الأمر أمتلاك طبيب بيطري مقيم معك في المنزل، وإذا لم يستطيع المساعد الصوتي الإجابة على سؤالك، فإنه يتصل تلقائيًا بطبيب بيطري قريب منك.

الإتصال بأجهزة أليكسا الأخرى

تستطيع استخدام أليكسا كجهاز للإتصال الداخلي في المنزل، ويمكنك القيام بذلك عبر تفعيل خاصية Drop In.

ولكن تحتاج إلى تفعيل هذه الخاصية في جهازي أليكسا اللذان ترغب في استخدامها، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى تطبيق أليكسا في هاتف.

بعد ذلك اضغط على قائمة المزيد.

ثم اضغط على الإعدادات.

بعد ذلك توجه لقائمة الإتصال.

ثم قم بتفعيل المزايا المحسنة للإتصال.

التحكم في أجهزة إكس بوكس عبر مساعد أمازون الصوتي

يمكنك تفعيل خاصية إكس بوكس الموجودة في أجهزة أليكسا لتتمكن من التحكم في الجهاز عن بعد ودون لمسه.

وتستطيع القيام بذلك عبر تفعيل الخاصية في تطبيق الهاتف ومن ثم تسجيل باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بك.

ويمكنك معرفة جميع الأوامر التي تستطيع توجيهها لجهاز إكس بوكس الخاص بك عبر أمر ” أليكسا، إسئل إكس بوكس مالذي استطيع القيام به”.