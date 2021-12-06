كيفية إزالة صورة من الصور المجمعة في إنستاجرام

أطلقت إنستاجرام خاصية الصور المجمعة منذ فترة، وتستطيع عبر هذه الخاصية نشر أكثر من صورة معًا في منشور واحد.

ولم يكن من الممكن إزالة صورة واحدة من مجموعة الصور المنشورة دون حذف المجموعة بأكملها وإعادة رفعها مجددًا.

ولكن أصدرت المنصة تحديثًا في نوفمبر 2021 تسمح فيه بإزالة صورة واحدة من الصور المجمعة دون حذف جميع الصور معها.

وأعلنت المنصة عن هذه الخاصية الجديدة عبر تغريدة في تويتر لأحد مديري المنصة وعرض مجموعة من المميزات الأخرى.

إزالة صورة من الصور المجمعة في إنستاجرام

يمكنك إزالة صورة من الصور المجمعة بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى الصورة المجمعة التي ترغب في حذف جزء منها دون حذفها بالكامل.

بعد ذلك اضغط على علامة الثلاث نقاط بالأعلى، ومن ثم اختر تعديل الصورة عبر القائمة التي تظهر لك.

ثم أبحث عن الصورة التي ترغب في حذفها من مجموعة الصور المجمعة، وبعد ذلك اضغط على علامة سلة المهملات في الأعلى.

كما يظهر لك رسالة تؤكد رغبتك في حذف الصورة التي قمت باختيارها وتخبرك بما يحدث لها بعد الحذف وكيف تستعيدها.

وتستطيع استعادة الصورة المحذوفة من الصور المجموعة عبر التوجه إلى صفحة حسابك ومن ثم اختيار قائمة الصور المحذوفة مؤخرًا، ويمكنك أن تجد جميع الصور المحذوفة هناك، وتستطيع استعادتها قبل مرور 30 يومًا من حذفها.

وتعمل هذه الطريقة مع جميع الصور الموجودة في خاصية الصور المجموعة داخل إنستاجرام بالإضافة إلى مقاطع الفيديو أيضًا.

المزيد من التحديثات للمنصة

حصلت المنصة مؤخرًا على تحديث يسمح لك بالتبليغ عن الأعطال التي تحدث فيها عبر هز الهاتف فقط، وذلك مثل التبليغ عن الأعطال في فيسبوك.

كما قررت المنصة إغلاق تطبيق Threads مع نهاية الشهر الحالي، وكان التطبيق يهدف لاستبدال تطبيق الرسائل الخاص بإنستاجرام ومحاولة جعله مربوطًا بكاميرا الهاتف من أجل إرسال التحديثات المتنوعة ونشرها عبر المنصة.

ولم يحظ التطبيق بالكثير من الجماهيرية بين المستخدمين، وفضل الكثيرون استخدام تطبيق الرسائل الموجود داخل المنصة بدلًا منه.

وقد ظهر التطبيق للمرة الأولى في عام 2019 وحصل على إعادة تصميم تحاول تقديم المزيد من الإضافات إليه في 2020 ولكن دون جدوى.