أوبر تجري محادثات مع كريم بشأن الاستثمار الخارجي

قالت وكالة رويترز إن شركة أوبر تجري محادثات مع إدارة وحدتها في الشرق الأوسط كريم لجذب مستثمرين خارجيين إلى الأعمال.

ولم يتضح على الفور هيكل ملكية كريم بعد الاستثمار المخطط له. ولكن المصادر قالت إن أوبر تظل مساهماً بينما تمنح إدارة كريم سلطة أكبر لاتخاذ القرار بشأن استراتيجيتها.

وقال اثنان من المصادر إن الاستثمار يساعد في تمويل المزيد من طرح تطبيق كريم المسمى Super App، الذي يقدم خدمات خارج نطاق نشاطها الأساسي في نقل الركاب، مثل توصيل الطعام والمدفوعات الرقمية وخدمات البريد السريع.

وقال أحد المصادر إن إدارة كريم أرادت البناء على تطبيق Super App – الذي كان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي مدثر شيخة من أنصاره منذ فترة طويلة – بينما ركزت أوبر على خدمة نقل الركاب.

أوبر استحوذت على كريم مقابل 3.1 مليارات دولار

تأتي الخطوة المخطط لها بعد أكثر من عامين بقليل من شراء أوبر لمنافستها التي يقع مقرها في دبي، والتي تعمل في الغالب في الشرق الأوسط، مقابل 3.1 مليارات دولار، مع الحفاظ على العلامة التجارية والتطبيق.

وشارك مدثر شيخة، التنفيذي السابق في ماكنزي، في تأسيس كريم في عام 2012. واستمر في العمل كرئيس تنفيذي بعد استحواذ أوبر عليها في 2019.

ولم يتضح على الفور حجم الاستثمار المطلوب. ولكن أحد المصادر قال إن كريم تركز على تنمية مدفوعاتها وأعمال التسليم بالأموال الجديدة. كما قال أحد المصادر إن شركة كريم الجديدة قد تصبح في نهاية المطاف قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية.

ومنح استحواذ أوبر على كريم في عام 2019 الشركة الأمريكية هيمنة على السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان. وذلك قبل طرحها العام الأولي في نفس العام الذي جمع 8.1 مليارات دولار من المستثمرين. بينما أصبحت قيمة الشركة 82.4 مليار دولار.

وأعلنت شركة Grab، أكبر شركة في جنوب شرق آسيا لخدمات النقل الشتاركي والتوصيل، عن طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد اندماج قياسي بقيمة 40 مليار دولار مع شركة استحواذ ذات غرض خاص SPAC.