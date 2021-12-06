آبل تحارب المطالب الروسية بشأن المتجر التطبيقات

تتحدى شركة آبل إجراءات مكافحة الاحتكار التي اتخذتها خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في روسيا، والتي تريد من مطوري iOS أن يكونوا قادرين على إخبار العملاء ببدائل خيار الدفع داخل التطبيق، وفقًا لتقارير وكالة رويترز.

وتريد شركة آبل مراجعة قضائية للتحذير من الجهة المنظمة، كما تلاحظ روسيا اليوم، الذي صدر في الأصل مع موعد نهائي في 30 سبتمبر لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لتغيير سياساتها المناهضة للتوجيه.

وعندما لم تمتثل آبل، أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في روسيا أنها تفتح قضية ضد الاحتكار ضد الشركة في نهاية شهر أكتوبر.

وتعتبر سياسات عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بشأن المدفوعات داخل التطبيق مثيرة للجدل. وتطلب الشركة من مطوري iOS استخدام نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها، الذي يسمح لها في كثير من الحالات بتحصيل ما يصل إلى 30 في المئة عمولة مربحة على أي مشتريات.

وتحظر الشركة المطورين من السماح لطرق الدفع الخارجية في تطبيقاتهم، كما تحد من قدرتهم على إخبار العملاء عندما يقبلون طرق الدفع البديلة في مكان آخر.

وهذه هي السياسة التي تعترض عليها خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في روسيا على وجه التحديد. وفي إعلان صدر في نهاية شهر أكتوبر، قال المنظم إن شركة آبل تسيء استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع التطبيقات من خلال متجر التطبيقات الخاص بها من خلال عدم السماح للمطورين بإخبار المستخدمين داخل التطبيق بإمكانية الدفع لمشترياتهم خارج متجر التطبيقات.

روسيا تريد من آبل أن تخفف من قواعدها

في شهر أغسطس، ردًا على دعوى قضائية جماعية، قالت الشركة إنها توضح سياساتها المتعلقة بإخبار المطورين للعملاء بطرق الدفع البديلة.

وقالت إن المطورين يمكنهم استخدام الاتصالات مثل رسائل البريد الإلكتروني لمشاركة المعلومات مع العملاء حول طرق الدفع البديلة. ومع ذلك، فقد توقفت عن السماح للمطورين بالقيام بذلك داخل التطبيقات.

وتواجه سياسات متجر تطبيقات معارضة في جميع أنحاء العالم. وأمر القاضي في معركة الشركة القانونية مع شركة Epic Games الشركة بالسماح لتطبيقات iOS بتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة. ومنح الشركة موعدًا نهائيًا في 9 ديسمبر للامتثال.

وأقر المشرعون في كوريا الجنوبية قانون في أواخر شهر أغسطس يحظر أصحاب المنصات من تقييد المطورين. كما أصدرت المفوضية الأوروبية اتهامات مكافحة احتكار بشأن هذه الممارسة.

واشتبكت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية مع الشركة هذا العام. وفرضت غرامة قدرها 12 مليون دولار عليها بسبب الشكاوى أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تطبيقات الرقابة الأبوية التابعة لجهات خارجية.