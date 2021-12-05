مراجعة حاسوب هواوي المحمول Matebook 16

كشفت هواوي عن حاسوبها المحمول الجديد تحت إسم Matebook 16، ليكون بذلك أكبر حاسوب محمول من الشركة.
وعلى الرغم من معاناة هواوي من العقوبات الأمريكية، إلا أنها تمكنت من إطلاق حاسوب محمول متميز ويستحق الإقتناء.
ويشبه حاسوب Matebook 16 المحمول من هواوي حواسيب آبل المحمولة وتحديدًا ماك بوك برو من ناحية التصميم. ويشمل ذلك الألوان التي استخدمتها هواوي والإحساس العام بالجهاز.
وتمتاز هذه الحواسيب ببطارية عملاقة تستطيع أن تعمل طوال اليوم دون توصيلها بمصدر الطاقة أو التوقف عن العمل.
ويقدم الحاسوب تجربة عامة مناسبة ومميزة من جميع الجوانب، وهو من الحواسيب القليلة التي تأتي بشاشة بأبعاد 3:2 مع مكبرات صوت قوية ولوحة مفاتيح سريعة ومريحة في الاستخدام.
ولكن يمتلئ حاسوب Matebook ببعض الأمور الغريبة التي وضعتها هواوي فيه، ولا يمكن القول بأن هذه الأمور تجعل استخدام الجهاز مزعجًا أو تعتبر عيب في الجهاز، ولكنها أمور غريبة وغير منطقية بشكل رئيسي.
ويتوفر أكثر من نموذج من حاسوب Matebook 16، حيث يأتي بعدة مساحات داخلية للذاكرة العشوائية وقرص التخزين.
كما يأتي الحاسوب بنوعين من المعالجات المركزية وكلاهما يأتيان من AMD، وهما معالج Ryzen 5 أو Ryzen 7 وكلاهما من المعالجات القوية القادرة على التعامل مع الوظائف المتنوعة بسهولة.
أداء الحاسوب وقوة المعالج
يقدم معالج AMD الموجود في حواسيب Matebook 16 أداءً مميزًا في جميع المهام المتنوعة.
ولا ترتفع درجة حرارة الحاسوب أو المعالج بشكل كبير عند استخدامه لفترات طويلة، وذلك يعني أن صوت تبريد الجهاز لا يظهر.
وتمكن المعالج من تحقيق نتائج مبهرة مع مختلف اختبارات الأداء التي وضع فيها، ويتفوق المعالج في إختبارات الأداء التي تعتمد على تعدد الأنوية في مقابل الاختبارات للنواة الواحدة.
كما لا يتمتع الجهاز بأداء مميز من ناحية المعالج الرسومي، وذلك أمر متوقع من معالجات AMD ذات البطاقة الرسومية المدمجة.
وقد جاءت نتائج اختبارات المعالج بالشكل التالي:
|الاختبار
|النتيجة \ عدد النقاط
|Cinebench R23 المتعدد الأنوية
|11666
|Cinebench R23 أحادي الأنوية
|1415
|Cinebench R23 متعدد الأنوية لمدة 30 دقيقة
|11928
|Geekbench 5.3 متعدد الأنوية للمعالج
|7213
|Geekbench 5.3 أحادي الأنوية للمعالج
|1466
|Geekbench 5.3 اختبار مكتبة OPEN CL
|15783
كما ترى من النتائج، فإن المعالج يتفوق كثيرًا في اختبار الأنوية المتعددة على اختبار النواة الواحدة.
ويظل أداء Matebook 16 من هواوي أقل من أداء حواسيب آبل المحمولة مع معظم تطبيقات تعديل الفيديو والمونتاج، حيث تفوقت جميع الأجهزة بما فيها ماك بوك آير عليه.
ولكن يتفوق أداء بطارية Matebook 16 على معظم الحواسيب المحمولة من آبل أو غيرها من الشركات، حيث تمكن الجهاز من العمل لمدة 10 ساعات متواصلة بفضل البطارية ذات حجم 84 واط للساعة.
تجربة استخدام Matebook 16 من هواوي
يقدم حاسوب matebook 16 المحمول من هواوي مجموعة كبيرة من المميزات المتنوعة التي تجعله اختيارًا مناسبًا لمن يرغب في حاسوب محمول خفيف الوزن وقادر على تشغيل أغلب التطبيقات دون مواجهة أي مشاكل تذكر.
ويزن الجهاز حوالي 2 كيلوجرام، ونتيجةً لذلك يعتبر من الأجهزة الخفيفة خاصةً مع حجم الشاشة الكبير وحجم البطارية الكبير أيضًا.
كما يقدم الجهاز لوحة لمس جيدة تعمل بكفاءة مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح مناسبة للغاية تعتبر إحدى أفضل لوحات المفاتيح الموجودة في حواسيب ويندوز بشكل عام.
وتتنوع منافذ التوصيل الخاصة بالجهاز، حيث يأتي مع منفذين USB C ومنفذين USB من الحجم المعتاد ومنفذ لسماعات الرأس ومنفذ HDMI. ونتيجةً لذلك يعتبر من الأجهزة المناسبة للغاية للاستخدام المكتبي والمتنوع.
وتعتبر شاشة الجهاز النقطة الأقوى في تصميمه، حيث يأتي الجهاز بشاشة بحجم 16 بوصة مع نسبة 4:3.
كما تمتلك الشاشة دقة عرض تصل إلى 4K في معظم الأوقات، ويجعلها ذلك مناسبة لفتح أكثر من تطبيق معًا.
وتقدم الشاشة جودة مناسبة نوعًا ما من ناحية الألوان ووضوح الشاشة تحت أشعة الشمس ولكن لا ترتقي لحواسيب آبل.
ويمتلك الحاسوب كاميرا أمامية موضوعة في مكان غريب قليلًا. حيث تستطيع استخدامها عبر الضغط على أحد أزرار الحاسوب لتخرج من لوحة المفاتيح وتنظر لك من الأسفل.
ولا يعتبر هذا المكان مناسبًا لأغلب المستخدمين، بينما يعتبر طريقة جيدة للحفاظ على مساحة الشاشة.
كما واجه الكثير من المستخدمين مشاكل عند استخدام المايكروفون في المحادثات الجماعية. حيث تقدم هواوي تقنية خاصة لعزل الضوضاء وإزالة الضجيج من صوت المستخدم، ولكن أغلب المستخدمين يقولون بأن هذه التقنية تجعل الصوت الناتج غريبًا.
التوافق مع أنظمة هواوي الأخرى
تحاول هواوي جاهدة تقديم تجربة استخدام مختلفة لأجهزتها، وهي تحاول أن تجعل الأجهزة تتوافق مع بعضها بشكل أفضل.ويظهر ذلك بوضوح مع حاسوب Matebook 16، حيث تستطيع استخدام أجهزة هواوي الأخرى كشاشات إضافية بطريقة تشبه خاصية SideCar من آبل.
كما يمكنك نقل الملفات بسهولة بين أجهزة هواوي المتنوعة عبر تقنية نقل الملفات الخاصة بها. ويمكنك مشاركة جهات الاتصال واستخدام الهاتف بشكل كامل من خلال حاسوبك المحمول.
ويعتبر اختيار حاسوب matebook 16 من هواوي اختيارًا مناسبًا لمحبي أجهزة هواوي والذين يستخدمونها بكثرة.
مميزات حاسوب Matebook 16:
- معالج قوي وسريع قادر على التعامل مع مختلف المهام اليومية بكفاءة.
- تصميم جميل للغاية ومصنوع من مواد مناسبة جدًا.
- أداء بطارية أكثر من مناسب
عيوب Matebook 16:
- يأتي القرص الصلب مقسمًا لأكثر من قسم وهو أمر مزعج
- تم وضع الكاميرا في مكان مزعج للغاية وغير مناسب للجميع
- أداء المايكروفون غير مستقر للغاية ويتسبب في صوت غريب.