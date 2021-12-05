مراجعة حاسوب هواوي المحمول Matebook 16

كشفت هواوي عن حاسوبها المحمول الجديد تحت إسم Matebook 16، ليكون بذلك أكبر حاسوب محمول من الشركة.

وعلى الرغم من معاناة هواوي من العقوبات الأمريكية، إلا أنها تمكنت من إطلاق حاسوب محمول متميز ويستحق الإقتناء.

ويشبه حاسوب Matebook 16 المحمول من هواوي حواسيب آبل المحمولة وتحديدًا ماك بوك برو من ناحية التصميم. ويشمل ذلك الألوان التي استخدمتها هواوي والإحساس العام بالجهاز.

وتمتاز هذه الحواسيب ببطارية عملاقة تستطيع أن تعمل طوال اليوم دون توصيلها بمصدر الطاقة أو التوقف عن العمل.

ويقدم الحاسوب تجربة عامة مناسبة ومميزة من جميع الجوانب، وهو من الحواسيب القليلة التي تأتي بشاشة بأبعاد 3:2 مع مكبرات صوت قوية ولوحة مفاتيح سريعة ومريحة في الاستخدام.

ولكن يمتلئ حاسوب Matebook ببعض الأمور الغريبة التي وضعتها هواوي فيه، ولا يمكن القول بأن هذه الأمور تجعل استخدام الجهاز مزعجًا أو تعتبر عيب في الجهاز، ولكنها أمور غريبة وغير منطقية بشكل رئيسي.

ويتوفر أكثر من نموذج من حاسوب Matebook 16، حيث يأتي بعدة مساحات داخلية للذاكرة العشوائية وقرص التخزين.

كما يأتي الحاسوب بنوعين من المعالجات المركزية وكلاهما يأتيان من AMD، وهما معالج Ryzen 5 أو Ryzen 7 وكلاهما من المعالجات القوية القادرة على التعامل مع الوظائف المتنوعة بسهولة.

أداء الحاسوب وقوة المعالج

يقدم معالج AMD الموجود في حواسيب Matebook 16 أداءً مميزًا في جميع المهام المتنوعة.

ولا ترتفع درجة حرارة الحاسوب أو المعالج بشكل كبير عند استخدامه لفترات طويلة، وذلك يعني أن صوت تبريد الجهاز لا يظهر.

وتمكن المعالج من تحقيق نتائج مبهرة مع مختلف اختبارات الأداء التي وضع فيها، ويتفوق المعالج في إختبارات الأداء التي تعتمد على تعدد الأنوية في مقابل الاختبارات للنواة الواحدة.

كما لا يتمتع الجهاز بأداء مميز من ناحية المعالج الرسومي، وذلك أمر متوقع من معالجات AMD ذات البطاقة الرسومية المدمجة.

وقد جاءت نتائج اختبارات المعالج بالشكل التالي: