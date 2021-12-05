كيفية استخدام بطاقات الذاكرة مع هواتف آيفون

لا تحتوي أجهزة آيفون على منفذ لبطاقة الذاكرة منذ أن ظهرت للمرة الأولى، وينطبق هذا الأمر على أجهزة آيباد.

وبينما أصبحت أجهزة آيفون تأتي بمساحة ذاكرة داخلية وحجم مناسب يجعل المستخدم لا يحتاج إلى بطاقة ذاكرة خارجية. إلا أن الكثيرين لازالوا يستخدمون بطاقات الذاكرة الخارجية خاصةً في نقل الصور من الكاميرا إلى الهاتف.

ويصبح هذا الأمر ذا أهمية خاصة عندما تفكر في أجهزة آيباد، حيث أصبحت هذه الأجهزة قادرة على استبدال الحواسيب المحمولة.

ويعني ذلك أنك قد تحتاج إلى نقل الصور من بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا إلى جهاز آيباد الخاص بك لتعديلها.

استخدام بطاقة الذاكرة مع أجهزة آيفون وآيباد

أطلقت آبل مع نظام iOS 14 تطبيقًا خاصًا يعمل كمدير ملفات لأجهزة آيفون وآيباد، ويساعدك هذا التطبيق على الوصول إلى جميع الملفات المخزنة في هاتفك.

وتستطيع بفضل هذا التطبيق قراءة أي بطاقة ذاكرة خارجية أو قرص ذاكرة USB دون الحاجة لتثبيت أي تطبيق خارجي. حيث يعرض التطبيق محتويات بطاقات الذاكرة الخارجية مباشرةً دون أي خطوات إضافية.

ويمكنك أن تجد الكثير من أجهزة قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية من الشركات المرموقة والمصممة خصيصًا لتعمل مع أجهزة آيفون.

وتختلف هذه الأجهزة عن قارئ البطاقات المعتاد في كونها تستخدم كابل Lightning لتتصل بآيفون.

ويعني ذلك أنها تأتي بكامل lightning فقط دون وجود أي كابل آخر، ونتيجةً لذلك فإنك لا تستطيع توصيلها بأجهزة الحاسوب.

ولكن يختلف الأمر قليلًا عندما يتعلق بأجهزة آيباد، حيث تأتي أجهزة القارئ الخاصة به مزودة بكابل USB C.

وبالتالي تستطيع استخدامها بسهولة مع أي جهاز أو حاسوب محمول يمتلك منفذ USB C مثل أجهزة آيباد.

وتختلف سرعة نقل الملفات بين أجهزة آيباد وأجهزة آيفون عبر أجهزة قارئ بطاقات الذاكرة الخارجية.

كما تختلف هذه السرعة كثيرًا بين إصدارات أجهزة آيباد المختلفة، حيث تجدها سريعة للغاية مع أجهزة آيباد برو الجديدة المزودة بمعالج M1 لأنها تدعم اتصال Thunder bolt 3.0

بينما تكون سرعة نقل الملفات من أجهزة آيفون أبطأ قليلًا لأن إتصال lightning بطيء وليس مجهزًا لنقل الملفات الكبيرة.