عارض ضوئي قادر على استبدال التلفاز

تبحث الكثير من شركات التكنولوجيا عن طريقة لتستبدل بها أجهزة التلفاز المعتادة أو لتطور منها وتصبح أكثر حداثة.

ولكن دائمًا ما ينتهي بهم الأمر بتقديم نسخة تلفاز جديدة أو محدثة بمجموعة من المميزات الإضافية. ورأينا أجهزة التلفاز القابلة للطي وأجهزة التلفاز التي تعمل دائمًا.

ودفع ذلك شركة Xgimi لأن تقدم عارض ضوئي مزود بجهاز ليزر بتقنية Ultra Short Throw مع نظام صوتي مدمج وتقنية Android TV ليستبدل أجهزة التلفاز التقليدية حقًا.

ويستطيع هذا الجهاز عرض الصور والمقاطع بدقة تصل إلى 4K، ولا يمكن القول بأنه رخيص نسبيًا حيث يكلف 2500 دولار.

ولا يمكنك نقل هذا العارض من مكانه أو أخذه معك في الرحلات الطويلة والبعيدة، حيث يزن 15 كيلوجرام مع حجم كبير. ولكن لا يأخذ الجهاز الكثير من المساحة في غرفتك أو على الطاولة، حيث يقترب في الحجم من أجهزة التلفاز.

تجربة مشاهدة عارض Xgimi Aura بدلًا من التلفاز المعتاد

يأتي الجهاز مزودًا بنظام Android TV الذكي، وهو يستبدل أنظمة سامسونج وLG المعتادة.

ولكن عندما تحاول فتح الجهاز للمرة الأولى، فإن النظام يعمل بشكل بطيء قليلًا مقارنة بأجهزة التلفاز الذكية. كما يأخذ الجهاز وقتًا أطول حتى يدخل في وضع النوم المعتاد.

ولا يأخذ الجهاز وقتًا طويلًا عند تشغيل التطبيقات المثبتة في النظام، حيث تعمل التطبيقات بشكل أسرع من أجهزة التلفاز الذكية المعتادة.

ويستطيع الجهاز عرض الصور والمقاطع حتى حجم 150 بوصة، ويعني ذلك أن تمتلك تلفازًا بحجم 150 بوصة.

ولكن كلما زاد حجم الصورة أو شاشة العرض الناتجة عن الجهاز، فإن درجة الإضاءة تنخفض كثيرًا لتصبح مزعجة.

ويحدث ذلك بسبب قدرة الجهاز على الإضاءة وتوزيعها على حجم الشاشة الناتجة. حيث لا تزداد قدرة الجهاز على الإضاءة مع زيادة حجم الشاشة الناتجة وبالتالي يتم توزيع القدرة الموجودة بالفعل.

ونتيجةً لذلك فإن زاوية رؤية التلفاز في النهار وتحت ضوء الشمس المباشر تكون مزعجة وغير مناسبة. وتحتاج لتظليم الغرفة تمامًا حتى تعمل بشكل جيد وتصبح قابلة للرؤية.

ولكن من ناحية الألوان الناتجة، فإن التلفاز يقدم صورة واضحة للغاية مع ألوان واضحة ودقيقة للغاية. وتقترب جودة تجربة التلفاز من تجربة مشاهدة الأفلام في السينما.

ويمكنك استخدام الجهاز للعب مباشرةً عبره، ولكن لا تتوقع تجربة ألعاب تنافسية أو بمعدل تحديث عالي للإطارات. حيث لا يدعم الجهاز معيار HDMI 2.1 الذي ينقل معدل الإطارات المرتفع.

كما يأتي الجهاز مزودًا بأربعة مكبرات صوت قوية للغاية تدعم تقنيات DTS و Dolby Atmos للصوت المحيطي.

تشغيل التطبيقات الذكية في العارض مقارنةً بالتلفاز

يستخدم جهاز Xigimi Aura نظام Android TV الذكي، ويسهل ذلك اختيار التطبيقات الذكية التي تعمل مع النظام.

ولكن يواجه تطبيق نتفليكس مشكلة عند محاولة تشغيله، حيث لم تحصل الشركة على الرخصة بعد من نتفليكس.

ويمكنك تثبيت التطبيق عبر مجموعة من الحلول الجانبية التي تساعدك، ولكن قد تتوقف هذه الحلول في أي لحظة.

ولكن تعمل باقي التطبيقات بشكل جيد ومناسب للغاية ولن تحتاج لأي حلول جانبية لتتمكن من تشغيلها أو استخدامها.

مميزات الجهاز :

سعر رخيص نسبيًا للعارض ضوئي بالليزر

يقدم الجهاز صورة كبيرة وواضحة للغاية في الغرف المظلمة

توجد طبقة حماية تعمل بشكل سريع لتحمي الأطفال والحيوانات الأليفة من أشعة الليزر

تقدم مكبرات الصوت درجة حلو صوت مناسبة للغاية تجعلك لا تحتاج لأي سماعات خارجية.

عيوب الجهاز: