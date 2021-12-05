خدمة جوجل لإصلاح الهواتف تسرب صور المستخدمين

بعد أن أرسلت مصممة اللعبة جين ماكجونيغال هاتفها Pixel 5a إلى شركة جوجل لإصلاحه، فإن هناك شخصًا ما أخذ جهازها واختراقه.

وهذا هو التقرير الثاني على الأقل في غضون عدة أسابيع من شخص يدعي أنه أرسل هاتف جوجل للإصلاح. ولكن تم استخدامه لتسريب البيانات والصور الخاصة.

ونشرت ماكجونيغال معلومات تفصيلية بشأن الوضع عبر منصة تويتر. ونصحت المستخدمين الآخرين بعدم إرسال هواتفهم لإصلاحها عبر الشركة.

وفي شهر أكتوبر، أرسلت ماكجونيغال هاتفها المكسور إلى مركز إصلاح بيكسل الرسمي في تكساس. وغردت لاحقًا بأن جوجل قالت إنها لم تتلق الهاتف. وخلال الأسابيع التي تلت ذلك، تم تحصيل رسوم منها مقابل جهاز بديل.

ولكن وفقًا لماكجونيغال، تظهر معلومات تتبع FedEx أن الجهاز وصل إلى المنشأة قبل أسابيع.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة – بعد ساعات قليلة من قولها إنها تلقت استرداد ثمن الجهاز – يبدو أن شخصًا ما استخدم الهاتف المفقود لمسح عمليات التحقق من المصادقة الثنائية وتسجيل الدخول إلى العديد من حساباتها، بما في ذلك دروب بوكس وجيميل.

وأدى ذلك إلى إرسال تنبيهات أمان البريد الإلكتروني إلى حسابات ماكجونيغال الاحتياطية. ومع ذلك، فقد تكهنت بأن أي شخص لديه الهاتف ربما استخدمه للوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني الاحتياطية.

وكتبت ماكجونيغال: الصور التي فتحوها كانت لي بملابس السباحة. لقد حذفوا إشعارات أمان جوجل من حسابات البريد الإلكتروني الاحتياطية.

وفي بيان، قال المتحدث باسم جوجل، أليكس موريكوني، نحن نحقق في هذا الادعاء. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجهاز قد تم اعتراضه داخل مرفق الإصلاح أو أثناء نقله، أو من يمتلكه الآن.

جوجل توصي بمسح الجهاز قبل إرساله

توصي إرشادات الإصلاح الرسمية من الشركة بالنسخ الاحتياطي للجهاز ومن ثم مسحه قبل إرساله. ومع ذلك، كما أشارت ماكغونيغال، فإن هذا إما صعب أو مستحيل، اعتمادًا على الضرر.

ويذكرنا الموقف بالمخاوف الأمنية كلما سلمنا أجهزتنا للإصلاح. ومثل هذا النشاط له سابقة. ودفعت شركة آبل في شهر يونيو ملايين الدولارات لسيدة بعد أن نشر فنيو الإصلاح صورها العارية عبر فيسبوك.

وقالت آبل مؤخرًا إنها تبدأ ببيع مجموعات الإصلاح. ويمنح ذلك المستخدمين فرصة لإصلاح هواتفهم، أو القيام بالمهمة من قبل شخص يثق به المستخدم، بدلاً من إرسالها إلى متجر آبل.

وبالنسبة إلى هواتف بيكسل، فإن خيارات الخدمة الرسمية المتاحة لك تكون إما عبر البريد الإلكتروني أو، في بعض البلدان، الخدمة المحلية من خلال مقدم خدمة معتمد.